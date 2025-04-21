Papa Francis neden öldü, hasta mıydı? Papa öldüğünde ne olur, yeni Papa nasıl ve ne zaman seçilir?

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefat ettiğini duyurdu. Bir süre önce zatürre nedeniyle tedavi görmüş olan Papa, 88 yaşında hayatını kaybetti. Peki, bir sonraki Papa ne zaman, nasıl seçilecek? Papa öldüğünde ne olur?

Papa Francis neden öldü, hasta mıydı? Papa öldüğünde ne olur, yeni Papa nasıl ve ne zaman seçilir? - 1

Papa Franciscus, 2013 yılında 266. Papa olarak göreve gelmişti. Zatürre nedeniyle ciddi tedaviler gören Papa, 21 Nisan Günü hayatını kaybetti. Papa'nın ölümü ardından yerine gelecek kişi ve uygulanacak adımlar merak konusu oldu. “Sede vacante” olarak adlandırılan Papa'nın ölümü sonrasında yeni isim kardinaller tarafından seçilene kadar koltuğun boş kalacağı dönemde gözler Kardinaller Meclisi'nde olacak. İşte, Papa'nın ölümü sonrasında yaşanacaklar...

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Papa Francis neden öldü, hasta mıydı? Papa öldüğünde ne olur, yeni Papa nasıl ve ne zaman seçilir? - 2

PAPA NEDEN ÖLDÜ?

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 21 Nisan'da hayatını kaybetti. Papa'nın bir süre önce zatürre sebebi ile tedavi altığında olduğu biliniyordu. Kısa süre önce de görevine gelen Papa, görevini de sınırlı olarak sürdürüyordu.

Papa Francis neden öldü, hasta mıydı? Papa öldüğünde ne olur, yeni Papa nasıl ve ne zaman seçilir? - 3

PAPA ÖLDÜĞÜNDE NE OLUR?

Papa'nın ölümü Kutsal Roma Kilisesi'nin Camerlengo'su tarafından teyit edilir ve Vatikan tarafından da ölümü ilan edilir.

Camerlengo Papa'nın ölümünü belgeler ve yatak odasını ve çalışma odasını mühürler. Mührünün açılması ve içindekilerin elden çıkarılması için yerine gelecek kişinin seçilmesi beklenir.

Papa'nın öldüğünü tasdik eden Camerlengo, Vatikan Bazilikası Başrahibi'ne ve Roma Piskoposluğu Kardinal Vekili'ne durumu bildirir. Haberi Roma Şehri'ne duyuran Kardinal Vekili'dir. Camerlengo, Papa'nın yüzüğü ve mührünü yok eder.

Ölümünden sonra Papa'nın bedeni kutsanır ve giysileri giydirilerek tahta bir tabuta yerleştirili. Papalık Hanedanı ve Kardinallerin özel ziyaretleri için Vatikan'da uygun bir yere götürülür. Daha sonra, resmi olarak sergileneceği Vatikan'ın Patriklik Bazilikası olan St. Peter'a götürülür. Orada, cenaze töreninden önce merhum papanın halk önündeki ziyareti gerçekleşecektir. 

Papa Francis neden öldü, hasta mıydı? Papa öldüğünde ne olur, yeni Papa nasıl ve ne zaman seçilir? - 4

PAPA NASIL, NE ZAMAN SEÇİLİR?

Papa'nın ölümü ardından 9 günlük yas ilan edilir. Ölümünden 5 gün sonra da Kardinaller Heyeti toplanır.

Papa öldüğünde, Camerlengo ve diğer iki kardinal yeni bir papa seçilene kadar Katolik Kilisesi'nin sorumluluğunu üstlenir. Bir sonraki Papa genellikle bir papanın ölümünden yaklaşık iki hafta sonra seçilmiş olur.

Kardinaller tarafından yeni bir Papa seçmek için gerçekleştirilen seçim süreci Conclave de, Kardinaller bir anahtarla Sistine Şapeli'ne kilitlenirler. Bu, oylama üzerinde herhangi bir etki olmaması adına yapılır.

Papa öldüğünde 80 yaşın altındaki tüm kardinaller, aforoz edilmiş olanlar da dahil olmak üzere, konseyde oy kullanma hakkına sahiptir.

Seçimin ilk gününde, kardinaller Sistine Şapeli'ne girmeden önce ayin yaparlar ve burada apostolik anayasaya yemin ederler. Bu sırada, yeni bir Papa'nın seçilmesini engelleyebilecek bir kurumu desteklememeye yemin ederler ve her zaman Katolik egemenliklerini korurlar. İlk oyu kullanırler.

Herhangi bir kardinalin yeni Papa olarak ilan edilebilmesi için, kardinalin oylarının en az üçte ikisini alması gerekir. Bu oy oranına ulaşılana kadar her gün Sistine Şapeli'nde buluşmaya devam edeceklerdir.

Her oylamadan sonra tüm evraklar (oy pusulası, notlar gibi) yakılır.

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