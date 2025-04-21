Papa Francis neden öldü, hasta mıydı? Papa öldüğünde ne olur, yeni Papa nasıl ve ne zaman seçilir?

PAPA ÖLDÜĞÜNDE NE OLUR?

Papa'nın ölümü Kutsal Roma Kilisesi'nin Camerlengo'su tarafından teyit edilir ve Vatikan tarafından da ölümü ilan edilir.



Camerlengo Papa'nın ölümünü belgeler ve yatak odasını ve çalışma odasını mühürler. Mührünün açılması ve içindekilerin elden çıkarılması için yerine gelecek kişinin seçilmesi beklenir.



Papa'nın öldüğünü tasdik eden Camerlengo, Vatikan Bazilikası Başrahibi'ne ve Roma Piskoposluğu Kardinal Vekili'ne durumu bildirir. Haberi Roma Şehri'ne duyuran Kardinal Vekili'dir. Camerlengo, Papa'nın yüzüğü ve mührünü yok eder.

Ölümünden sonra Papa'nın bedeni kutsanır ve giysileri giydirilerek tahta bir tabuta yerleştirili. Papalık Hanedanı ve Kardinallerin özel ziyaretleri için Vatikan'da uygun bir yere götürülür. Daha sonra, resmi olarak sergileneceği Vatikan'ın Patriklik Bazilikası olan St. Peter'a götürülür. Orada, cenaze töreninden önce merhum papanın halk önündeki ziyareti gerçekleşecektir.