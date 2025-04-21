Papa Francis neden öldü, hasta mıydı? Papa öldüğünde ne olur, yeni Papa nasıl ve ne zaman seçilir?
Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefat ettiğini duyurdu. Bir süre önce zatürre nedeniyle tedavi görmüş olan Papa, 88 yaşında hayatını kaybetti. Peki, bir sonraki Papa ne zaman, nasıl seçilecek? Papa öldüğünde ne olur?
Papa Franciscus, 2013 yılında 266. Papa olarak göreve gelmişti. Zatürre nedeniyle ciddi tedaviler gören Papa, 21 Nisan Günü hayatını kaybetti. Papa'nın ölümü ardından yerine gelecek kişi ve uygulanacak adımlar merak konusu oldu. “Sede vacante” olarak adlandırılan Papa'nın ölümü sonrasında yeni isim kardinaller tarafından seçilene kadar koltuğun boş kalacağı dönemde gözler Kardinaller Meclisi'nde olacak. İşte, Papa'nın ölümü sonrasında yaşanacaklar...