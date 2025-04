Papa Francis neden öldü, hasta mıydı? Papa öldüğünde ne olur, yeni Papa nasıl ve ne zaman seçilir?

PAPA NASIL, NE ZAMAN SEÇİLİR?

Papa'nın ölümü ardından 9 günlük yas ilan edilir. Ölümünden 5 gün sonra da Kardinaller Heyeti toplanır.

Papa öldüğünde, Camerlengo ve diğer iki kardinal yeni bir papa seçilene kadar Katolik Kilisesi'nin sorumluluğunu üstlenir. Bir sonraki Papa genellikle bir papanın ölümünden yaklaşık iki hafta sonra seçilmiş olur.



Kardinaller tarafından yeni bir Papa seçmek için gerçekleştirilen seçim süreci Conclave de, Kardinaller bir anahtarla Sistine Şapeli'ne kilitlenirler. Bu, oylama üzerinde herhangi bir etki olmaması adına yapılır.



Papa öldüğünde 80 yaşın altındaki tüm kardinaller, aforoz edilmiş olanlar da dahil olmak üzere, konseyde oy kullanma hakkına sahiptir.



Seçimin ilk gününde, kardinaller Sistine Şapeli'ne girmeden önce ayin yaparlar ve burada apostolik anayasaya yemin ederler. Bu sırada, yeni bir Papa'nın seçilmesini engelleyebilecek bir kurumu desteklememeye yemin ederler ve her zaman Katolik egemenliklerini korurlar. İlk oyu kullanırler.



Herhangi bir kardinalin yeni Papa olarak ilan edilebilmesi için, kardinalin oylarının en az üçte ikisini alması gerekir. Bu oy oranına ulaşılana kadar her gün Sistine Şapeli'nde buluşmaya devam edeceklerdir.



Her oylamadan sonra tüm evraklar (oy pusulası, notlar gibi) yakılır.