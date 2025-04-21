Papa Francis öldü: Katoliklerin yeni ruhani lideri kim olacak?

Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi, tarihinde ilk defa siyah ya da Asyalı bir kardinali Papa olarak seçebilir.

Papa Francis öldü: Katoliklerin yeni ruhani lideri kim olacak? - 1

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in bugün sabah saatlerinde 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yeni Papa’nın kim olacağı da merak konusu oldu. Resmi olarak Papa adaylarının sadece erkek ve Katolik olması yeterli. Ancak yüzyıllardır Papalar sadece kardinaller arasından seçiliyor. Bu kardinaller arasında ise bazılarının ismi özellikle öne çıkıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Papa Francis öldü: Katoliklerin yeni ruhani lideri kim olacak? - 2

İLK SİYAH PAPA MI SEÇİLECEK?

Daily Mail’in aktardığına göre, Cape Coast’un eski piskoposu 76 yaşındaki Peter Turkson, Papa olarak seçilmesi halinde Katoliklerin ilk siyah ruhani lideri olabilir. Gana’da doğan Turkson, Papa Francis tarafından Güney Sudan’a barış elçisi olarak gönderilmişti. Turkson aynı zamanda 2022'den beri Papalık Bilimler Akademileri'nde görev yapıyor.

Katoliklerin ruhani lideri olma ihtimali olan bir diğer isim ise Fransız Ginesi’nde doğan 79 yaşındaki Robert Sarah. Sarah’ın yaşının seçilmesi önünde engel teşkil edebileceği düşünülüyor. Eski papa II. Yuhanna Pavlus’un döneminden bu yana Vatikan’da çeşitli görevler üstlenen Sarah, “toplumsal cinsiyet ideolojisinin topluma bir tehdit teşkil ettiğini” savunuyor. 

Papa Francis öldü: Katoliklerin yeni ruhani lideri kim olacak? - 3

TAGLE, İLK ASYALI PAPA OLABİLİR

Yeni Papa olması ihtimali bulunan bir diğer isim ise Filipinler’in başkenti Manila’nın 67 yaşındaki eski başpiskoposu Luis Antonio Tagle. Tagle, Papa olarak seçilmesi halinde, aynı zamanda ilk Asyalı Papa olarak da tarihe geçmiş olacak. Filipinler’de kürtaj haklarına karşı çıkan Tagle, daha önce yaptığı açıklamalarda Katolik Kilisesi’nin eşcinsellere ve boşanmış çiftlere karşı çok sert davrandığı eleştirisinde bulunmuştu. 

Papa Francis öldü: Katoliklerin yeni ruhani lideri kim olacak? - 4

KATOLİK KİLİSESİ “DEVAMLILIK” MI DİYECEK?

Papa Francis’in Kardinal Devlet Sekreteri olarak görev yapmış olan 70 yaşındaki Pietro Parolin’in yeni Papa seçilmesi halinde bu, Katolik Kilisesi’nde bu açıdan bir devamlılığa da işaret edebilir. Francis’in aksine kilisenin “liberal değil ılımlı” kanadına yakın olduğu düşünülen Parolin, 2015 yılında İrlanda evlilik eşitliğini yasalaştırma kararı aldığında bunu “insanlık için bir yenilgi” sözleriyle tarif etmişti. Parolin aynı zamanda Papalık ve Çin arasında 2018 yılında yapılan anlaşmanın da mimarıydı. 

Papa Francis öldü: Katoliklerin yeni ruhani lideri kim olacak? - 5

ERDO, JOHN PAUL ıı’DEN SONRA BİR İLK OLABİLİR

72 yaşındaki Peter Erdo, Katoliklerin yeni ruhani lideri seçilmesi halinde, John Paul II’nin ardından eski Sovyet ülkelerinden gelen ikinci Papa olacak. Erdo, Macaristan’ın komünist rejimine karşı geldiği gerekçesiyle tutuklanan selefi Jozsef Minszenty’nin temize çıkarılması için kampanya yürütmüştü. Erdo, aynı zamanda boşanan ya da yeniden evlenen Katolikler için ekmek ve şarap ayini yapılmasına karşı çıkıyor. 

Papa Francis öldü: Katoliklerin yeni ruhani lideri kim olacak? - 6

PAPALIK İÇİN AKDENİZ’DEN 3 ADAY

Katoliklerin yeni ruhani liderliğine aday isimlerden diğer üçü ise 59 yaşındaki Portekizli Jose Tolentino, 69 yaşındaki İtalyan Matteo Zuppi ve 68 yaşındaki Maltalı Mario Grech olarak öne çıkıyor. Tolentino da daha önce başpiskopos olarak görev yaparken, Zuppi 2015 yılından bu yana Bologna Başpiskoposu olarak görev yapıyor. Zuppi, aynı zamanda 2019 yılında Papa Francis tarafından kardinal olarak atanmıştı. Zuppi, bundan iki yıl önce Papa Francis tarafından Vatikan’ın Ukrayna barış elçiliği görevine de getirilmişti. Grech ise halihazırda Piskoposlar Sinodu’nun Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. 

DAHA FAZLA GÖSTER