Papa Francis öldü: Katoliklerin yeni ruhani lideri kim olacak?
Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi, tarihinde ilk defa siyah ya da Asyalı bir kardinali Papa olarak seçebilir.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in bugün sabah saatlerinde 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yeni Papa’nın kim olacağı da merak konusu oldu. Resmi olarak Papa adaylarının sadece erkek ve Katolik olması yeterli. Ancak yüzyıllardır Papalar sadece kardinaller arasından seçiliyor. Bu kardinaller arasında ise bazılarının ismi özellikle öne çıkıyor.