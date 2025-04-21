Papa Francis öldü: Katoliklerin yeni ruhani lideri kim olacak?

İLK SİYAH PAPA MI SEÇİLECEK?

Daily Mail’in aktardığına göre, Cape Coast’un eski piskoposu 76 yaşındaki Peter Turkson, Papa olarak seçilmesi halinde Katoliklerin ilk siyah ruhani lideri olabilir. Gana’da doğan Turkson, Papa Francis tarafından Güney Sudan’a barış elçisi olarak gönderilmişti. Turkson aynı zamanda 2022'den beri Papalık Bilimler Akademileri'nde görev yapıyor.

Katoliklerin ruhani lideri olma ihtimali olan bir diğer isim ise Fransız Ginesi’nde doğan 79 yaşındaki Robert Sarah. Sarah’ın yaşının seçilmesi önünde engel teşkil edebileceği düşünülüyor. Eski papa II. Yuhanna Pavlus’un döneminden bu yana Vatikan’da çeşitli görevler üstlenen Sarah, “toplumsal cinsiyet ideolojisinin topluma bir tehdit teşkil ettiğini” savunuyor.