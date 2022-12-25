Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti

Hristiyan aleminin Hazreti İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Bayramı için Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nda Noel ayini yapıldı. Papa'nın yönettiği ayini çok sayıda rahip ve davetli izledi.

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 1

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'nda Covid-19 salgını sebebiyle son iki yıldır kısıtlı katılımla yapılan Noel ayinini bu yıl yaklaşık 7 bin kişi izledi.

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 2

Papa Franciscus'un, Katolik aleminin ruhani lideri olmasından bu yana 10. kez yönettiği Noel ayinine son aylardaki diz ağrıları sebebiyle tekerlekli sandalyeyle katıldığı görüldü.

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 3

Ayine katılan inananları takdis eden Katoliklerin ruhani lideri, burada yaptığı konuşmada, Hz. İsa'yı andı.

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 4

Konuşmasında tüketimdeki açgözlülük konusunda uyarılarda bulunan Papa, güce ve paraya olan açlık sebebiyle insanların, komşularını ve hatta kardeşlerini bile tüketme durumuna geldiğini ifade etti.

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 5

Noel'de yoksulların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Papa, ayrıca savaşların mağdur ettiği çocukları da düşündüğünü söyledi.

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 6

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, öğle saatlerinde de Noel ayini ertesinde dünya meselelerine dair mesajlar verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 7

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 8

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 9

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 10

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 11

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 12

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 13

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 14

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 15

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 16

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 17

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 18

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 19

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti - 20

VATİKAN'DA GELENEKSEL NOEL AYİNİ

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