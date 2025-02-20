Papa Francis'in cenazesi prova ediliyor: İsviçreli Muhafızlar hazır!

MELONİ, PAPA'YI ZİYARET ETTİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, çarşamba günü Papa'yı hastanede 20 dakika ziyaret etti ve bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Her zamanki gibi şakalaşıyorduk. O meşhur mizah anlayışını kaybetmemiş" ifadeleri yer aldı.