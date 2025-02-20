Papa Francis'in cenazesi prova ediliyor: İsviçreli Muhafızlar hazır!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in çift taraflı zatürreye yakalanmasının ardından cenaze töreni için provalar başladı. Papa'nın güvenliğinden sorumlu İsviçreli Muhafızlar, sıkı bir sokağa çıkma yasağıyla birlikte protokolleri prova ediyor. İddiaya göre son yıllarda çok fazla sağlık sorunu yaşayan Papa, bu sefer "başaramayabileceğini" düşünüyor. Öte yandan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, çarşamba günü Papa'yı hastanede 20 dakika ziyaret etti.

Papa Francis'in cenazesi prova ediliyor: İsviçreli Muhafızlar hazır! - 1

CENAZESİ İÇİN PROVALAR BAŞLADI

88 yaşındaki Papa Francis'in zatürreye yakalanıp hayatta kalamayacağı yönündeki endişelerin ardından cenaze töreni için provaların başladığı bildirildi.

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Papa Francis'in cenazesi prova ediliyor: İsviçreli Muhafızlar hazır! - 2

SIKI BİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İsviçre gazetesi Blick'in haberine göre, Papa'nın güvenliğinden sorumlu İsviçreli Muhafızlar, Papa'nın vefat ihtimaline karşı cenaze protokollerini prova ediyor ve sıkı bir sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Papa Francis'in cenazesi prova ediliyor: İsviçreli Muhafızlar hazır! - 3

PAPA'YA ZATÜRRE TEŞHİSİ KONDU

Papa Francis, birkaç gün boyunca Vatikan'ı terk etmesi yönündeki çağrılara direnmesinin ardından, şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatikan, Papa'ya çift taraflı zatürre teşhisi konduğunu doğruladı.

Papa Francis'in cenazesi prova ediliyor: İsviçreli Muhafızlar hazır! - 4

"DÜMENİ TANRI'NIN ELLERİNDE"

Papa'nın durumu hakkında konuşan İtalyan Kardinal Angelo Comastri yaptığı açıklamada, "Francis çok sakin. Dümeni Tanrı'nın ellerinde." dedi.

Politico'nun haberine göre Papa'ya yakın iki kişi, Francis'in kendilerine "bu sefer başaramayabileceğini" söylediğini iddia etti.

Papa Francis'in cenazesi prova ediliyor: İsviçreli Muhafızlar hazır! - 5

MELONİ, PAPA'YI ZİYARET ETTİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, çarşamba günü Papa'yı hastanede 20 dakika ziyaret etti ve bilincinin yerinde olduğunu söyledi.

Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Her zamanki gibi şakalaşıyorduk. O meşhur mizah anlayışını kaybetmemiş" ifadeleri yer aldı.

Papa Francis'in cenazesi prova ediliyor: İsviçreli Muhafızlar hazır! - 6

İLK ONAYLANMIŞ ZİYARETÇİ OLDU

Meloni, hastaneye kaldırılmasından bu yana Papa Francis ile görüşen ilk onaylanmış ziyaretçi oldu.

Papa, hastanenin 10. katındaki papalara ayrılmış özel bir süitte tedavi görüyor.

Hastanede kaldığı süre boyunca yalnızca Papa'nın sekreterleri ve tıbbi ekibi ona erişebiliyordu.

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