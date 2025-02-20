Papa Francis'in cenazesi prova ediliyor: İsviçreli Muhafızlar hazır!
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in çift taraflı zatürreye yakalanmasının ardından cenaze töreni için provalar başladı. Papa'nın güvenliğinden sorumlu İsviçreli Muhafızlar, sıkı bir sokağa çıkma yasağıyla birlikte protokolleri prova ediyor. İddiaya göre son yıllarda çok fazla sağlık sorunu yaşayan Papa, bu sefer "başaramayabileceğini" düşünüyor. Öte yandan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, çarşamba günü Papa'yı hastanede 20 dakika ziyaret etti.
CENAZESİ İÇİN PROVALAR BAŞLADI
88 yaşındaki Papa Francis'in zatürreye yakalanıp hayatta kalamayacağı yönündeki endişelerin ardından cenaze töreni için provaların başladığı bildirildi.