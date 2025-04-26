Papa Francis'in cenazesine kimler katıldı, kim nereye oturdu?
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için Aziz Petrus Meydanı’nda yapılan cenaze törenine ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile kraliyet üyeleri katıldı.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için bugün Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Papa vasiyeti üzerine İtalya’nın başkenti Roma’da defnedilirken, cenazesine çok sayıda dünya lideri katıldı. Cenazeye gelenler arasında İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens William, ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de eşiyle birlikte cenaze törenine gelirken, Zelenski ve Trump’ın cenaze öncesinde bir araya geldiği açıklandı.