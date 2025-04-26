Papa Francis'in cenazesine kimler katıldı, kim nereye oturdu?

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için Aziz Petrus Meydanı’nda yapılan cenaze törenine ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile kraliyet üyeleri katıldı.

Papa Francis'in cenazesine kimler katıldı, kim nereye oturdu? - 1

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için bugün Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Papa vasiyeti üzerine İtalya’nın başkenti Roma’da defnedilirken, cenazesine çok sayıda dünya lideri katıldı. Cenazeye gelenler arasında İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens William, ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de eşiyle birlikte cenaze törenine gelirken, Zelenski ve Trump’ın cenaze öncesinde bir araya geldiği açıklandı.

DÜNYA HABERLERİ

Papa Francis'in cenazesine kimler katıldı, kim nereye oturdu? - 2

ZELENSKİ VE TRUMP’IN ARASINDA 10 KİŞİ

BBC’nin haberine göre, Trump, törende Papa’nın tabutunun yakınlarında, en ön sıraya oturdu. Trump’a eşi Melania Trump da eşlik etti. Trump çiftinin iki yanında ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis yer aldı. BBC, her iki ismin de Ukrayna’ya destekleriyle bilindiğine dikkat çekti. Aynı sırada oturan Zelenski ile Trump’ın arasında ise 10 kişinin oturduğu belirtildi. Biden çifti ise Trump çiftinin dört sıra arkasında yer aldı

Papa Francis'in cenazesine kimler katıldı, kim nereye oturdu? - 3

"VIP" KATILIMCILAR VE HALK AYRI YERDE

Cenazeye katılan üst düzey isimler ile yüz binlerce kişilik halk kitlesine farklı yerler ayrıldı. Kilise mensupları ise Aziz Perus Bazilikası’nın hemen yanında, aynı adı taşıyan meydanın sağ tarafında yer aldı. BBC’nin değerlendirmesine göre, “en iyi yerler” Papa’nın memleketi Arjantin’in Devlet Başkanı Javier Milei ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya aitti. 

Papa Francis'in cenazesine kimler katıldı, kim nereye oturdu? - 4

FRANSIZCA ALFABETİK SIRAYA GÖRE OTURDULAR

Bu isimlerin arkasında ise kraliyet ailelerinden isimler ve diğer heyetler, resmi diplomasi dili olan Fransızca alfabetik sıraya göre oturtıuldu. Törene katılanlar arasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yer aldı. Törene Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de bulunurken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in hemen arkasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus oturdu.

Papa Francis'in cenazesine kimler katıldı, kim nereye oturdu? - 5

DİĞER KATILIMCILAR KİMLER?

Türkiye’yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un temsil ettiği törene katılan diğer isimler ise şöyleydi:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Norveç Veliaht Prensi Haakon ve Veliaht Prensesi Mette-Marit, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinade, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, İrlanda Başbakanı Micheál Martin, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, İsveç Kralı Carl Gustaf XVI ve Kraliçe Silvia, Danimarka Kraliçesi Mary, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Chen Chin-Jen, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ve Kraliçe Rania, Monako Prensi Albert ve Prenses Charlen, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakan Viktor Orban, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola.

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