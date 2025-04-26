Papa Francis'in cenazesine kimler katıldı, kim nereye oturdu?

ZELENSKİ VE TRUMP’IN ARASINDA 10 KİŞİ

BBC’nin haberine göre, Trump, törende Papa’nın tabutunun yakınlarında, en ön sıraya oturdu. Trump’a eşi Melania Trump da eşlik etti. Trump çiftinin iki yanında ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis yer aldı. BBC, her iki ismin de Ukrayna’ya destekleriyle bilindiğine dikkat çekti. Aynı sırada oturan Zelenski ile Trump’ın arasında ise 10 kişinin oturduğu belirtildi. Biden çifti ise Trump çiftinin dört sıra arkasında yer aldı