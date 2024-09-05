Papa Francis'ten Güney Doğu Asya'nın en büyük camisine ziyaret
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Güney Doğu Asya'nın en büyük camisi olan İstiklal Camisi'ni ziyaret etti. Papa aynı zamanda İstiklal Camisi'ni caddenin karşısında yer alan bir Katolik katedraline bağlayan 28 metre uzunluğundaki tüneli de ziyaret etti.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 12 günlük Asya Pasifik turunun ilk durağı dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapan Endonezya'da temaslarını sürdürüyor.