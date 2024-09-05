Papa Francis'ten Güney Doğu Asya'nın en büyük camisine ziyaret

DEVLET BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Papa Francis, 20 Ekim'de görevi Prabowo Subianto'ya devredecek olan Devlet Başkanı Joko Widodo ile dün bir araya gelmişti.

Görüşmede yaptığı konuşmada Endonezya'nın “çeşitlilik içinde uyumu” sözünü yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Papa, Endonezyalıları çok çocuğa sahip olduğu için överek, “Böyle devam edin, herkes için, belki komik gelebilir ama bu ailelerin çocuk yerine bir kedi ya da küçük bir köpek sahibi olmayı tercih ettiği tüm ülkeler için bir örneksiniz” dedi.