Papa Francis'ten Noel çağrısı: "Silahları susturun"

GAZZE'DEKİ VAHİM KOŞULLAR

Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası önünde toplanan binlerce inanan önünde, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Hamas tarafından tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.

Acil ateşkes çağrısında bulunan Papa, “İnsani durumun son derece vahim olduğu Gazze'deki Hıristiyan topluluklarını düşünüyorum. Ateşkes sağlansın, rehineler serbest bırakılsın ve açlıktan ve savaştan bitap düşmüş insanlara yardım ulaştırılsın.” diye konuştu.