Papa Francis'ten Noel çağrısı: "Silahları susturun"
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Noel ayini sırasında dünya çapında “silahların susturulması” çağrısında bulundu. Papa, Gazze'deki “son derece vahim” insani durumu kınarken Ortadoğu, Ukrayna ve Sudan'da barış çağrısı yaptı. 88 yaşındaki Papa, “Savaşın parçaladığı Ukrayna'da silahların sesi kesilsin. Adil ve kalıcı bir barışa ulaştıracak müzakere kapısını açmak için gereken cesaret sağlansın.” diye konuştu.
NOEL AYİNİNDE KONUŞTU
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Noel ayini sırasında dünya çapında “silahların susması” çağrısında bulundu.
Papa, Gazze'deki insani duruma da parmak basarak Ortadoğu, Ukrayna ve Sudan'da barış çağrısı yaptı.