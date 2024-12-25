Papa Francis'ten Noel çağrısı: "Silahları susturun"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Noel ayini sırasında dünya çapında “silahların susturulması” çağrısında bulundu. Papa, Gazze'deki “son derece vahim” insani durumu kınarken Ortadoğu, Ukrayna ve Sudan'da barış çağrısı yaptı. 88 yaşındaki Papa, “Savaşın parçaladığı Ukrayna'da silahların sesi kesilsin. Adil ve kalıcı bir barışa ulaştıracak müzakere kapısını açmak için gereken cesaret sağlansın.” diye konuştu.

Papa Francis'ten Noel çağrısı: "Silahları susturun" - 1

NOEL AYİNİNDE KONUŞTU

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Noel ayini sırasında dünya çapında “silahların susması” çağrısında bulundu.

Papa, Gazze'deki insani duruma da parmak basarak Ortadoğu, Ukrayna ve Sudan'da barış çağrısı yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

Papa Francis'ten Noel çağrısı: "Silahları susturun" - 2

UKRAYNA'DA BARIŞ ÇAĞRISI

Papa Francis, dünyadaki 1,4 milyar Katoliğe hitap ettiği geleneksel “Urbi et Orbi” mesajını, Noel sabahı 170 Rus füzesi ve insansız hava aracı tarafından bombalanan Ukrayna'da barış görüşmeleri çağrısında bulunmak için kullandı.

Papa Francis'ten Noel çağrısı: "Silahları susturun" - 3

"MÜZAKERE KAPISI AÇILSIN"

88 yaşındaki Papa, “Savaşın parçaladığı Ukrayna'da silahların sesi kesilsin. Adil ve kalıcı bir barışa ulaştıracak müzakere kapısını açmak için gereken cesaret sağlansın.” dedi.

Papa Francis'ten Noel çağrısı: "Silahları susturun" - 4

GAZZE'DEKİ VAHİM KOŞULLAR

Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası önünde toplanan binlerce inanan önünde, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Hamas tarafından tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.

Acil ateşkes çağrısında bulunan Papa, “İnsani durumun son derece vahim olduğu Gazze'deki Hıristiyan topluluklarını düşünüyorum. Ateşkes sağlansın, rehineler serbest bırakılsın ve açlıktan ve savaştan bitap düşmüş insanlara yardım ulaştırılsın.” diye konuştu.

Papa Francis'ten Noel çağrısı: "Silahları susturun" - 5

SUDAN'I DA UNUTMADI

Papa Francis, silahların susması çağrısını tüm Ortadoğu ve 20 aydır süren iç savaşla harap olan Sudan için de tekrarladı.

Papa Francis'ten Noel çağrısı: "Silahları susturun" - 6
Papa Francis'ten Noel çağrısı: "Silahları susturun" - 7
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