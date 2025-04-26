Papa için cenaze töreni: Hazırlıklar sürüyor

AÇIK TABUTTAKİ ZİYARETLER SONA ERDİ

Bu arada, Aziz Petrus Bazilikası içinde 23 Nisan'da taziyeye açılan Papa Franciscus'un açık tabuttaki naaşına ziyaretler de bu akşam saatlerinde sona erdi. Vatikan'dan paylaşılan bilgiye göre, 250 bin kişi ziyarette bulundu.

Ziyaretlerin sona ermesiyle Papa'nın tabutunun kapatılması ritüeli gerçekleştirildi. Ritüeli Camerlengo Kardinal Kevin Farrell'in başkanlık ettiği ayine Papa'nın bazı aile üyeleri de katıldı.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın cenaze töreni için Vatikan Basın Merkezi'ne akreditasyon talebinde bulunup, bu talepleri onaylananların sayısının 2 bin 700'den fazla olduğunu belirtti.