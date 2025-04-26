Papa için cenaze töreni: Hazırlıklar sürüyor
Papa Francis'in cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Cenaze törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Vatikan'da olacak. Yaklaşık 2 saat sürecek dini törenin ardından Papa'nın cenazesi, Roma'daki Meryem Ana Bazilikası'na defnedilecek. Çok sayıda devlet lideri ve din adamı tören için Roma'ya gitti.
Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis(fıransis) için tören hazırlıkları sürüyor.
Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Francis için Türkiye saati ile sabah saat 11'de Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlenecek.
Cenaze töreni için aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda lider Roma'ya gitti.
Aralarında devlet, hükümet ve parlamento başkanlarının olduğu 130 yabancı delegasyonun törende yer alaması bekleniyor.
Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Vatikan'daki törende yer alacak.