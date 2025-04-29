Papa seçimi ne zaman? Yeni Papa nasıl seçilir, Konklav hangi tarihte?
Papa Francis 21 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Hemen ardından Sede Vacante diğer bir deyişle makamın boş olduğu ilan edildi. Gözler yeni Papa'nın kim olacağına çevrildi. Kardinaller meclisi toplanarak yeni Papa'nın seçileceği Konklav tarihini duyurdu. Konklav'a 135 kardinalin katılması bekleniyor. Peki, yeni Papa seçimi hangi gün olacak?
Vatikan'ın yeni ruhani liderinin seçimi için Konklav düzenlenecek. Papa, uzun bir sürecin ardından seçiliyor. Kardinaller meclisinin toplanarak yeni Papa'yı seçme süreci yüzyıllardan bu yana bir gelenek haline gelmiştir. Dünyanın gözü ise yeni Papa'nın seçildiğini bildiren beyaz dumanda olacak. İşte, Papa seçimine dair detaylar...