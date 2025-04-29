Papa seçimi ne zaman? Yeni Papa nasıl seçilir, Konklav hangi tarihte?

YENİ PAPA NASIL SEÇİLİR?

Yeni Papa belirlenene kadar vatikan Şehir Devleti'ni geçici olarak Camerlengo yönetir. Bu görev şu an Kardinal Kevin Farrell'de.



Papa'nın vefatının ardından en erken 15, en geç ise 20 gün içinde Konklav toplanır. Konklav, ''kilitli oda'' anlamına gelir. Bu toplantı dış dünyaya tamamen kapalı şekilde yapılır. En gizli ritüel olarak ifade edilebilir.



Seçimleri sadece Papa'nın atadığı en üst düzey ve 80 yaş altındaki Kardinaller Heyeti yapar. Bugün Kardinaller Heyetinde 135 üye yer alıyor.



Konklav'dan hemen önce ayin düzenlenerek Tanrı'dan rehber olması istenir ve ardından oy kullanacak kardinaller Sistina Şapeli'ne geçer. Seçmenler dışındakiler ''Herkes dışarı'' komutuyla Şapel dışına alınır, dışarıyle iletişim tamamen kesilir. Kardinaller yemin ederek oylamaya başlar.