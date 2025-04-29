Papa seçimi ne zaman? Yeni Papa nasıl seçilir, Konklav hangi tarihte?

Papa Francis 21 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Hemen ardından Sede Vacante diğer bir deyişle makamın boş olduğu ilan edildi. Gözler yeni Papa'nın kim olacağına çevrildi. Kardinaller meclisi toplanarak yeni Papa'nın seçileceği Konklav tarihini duyurdu. Konklav'a 135 kardinalin katılması bekleniyor. Peki, yeni Papa seçimi hangi gün olacak?

Papa seçimi ne zaman? Yeni Papa nasıl seçilir, Konklav hangi tarihte? - 1

Vatikan'ın yeni ruhani liderinin seçimi için Konklav düzenlenecek. Papa, uzun bir sürecin ardından seçiliyor.  Kardinaller meclisinin toplanarak yeni Papa'yı seçme süreci yüzyıllardan bu yana bir gelenek haline gelmiştir. Dünyanın gözü ise yeni Papa'nın seçildiğini bildiren beyaz dumanda olacak. İşte, Papa seçimine dair detaylar...

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Papa seçimi ne zaman? Yeni Papa nasıl seçilir, Konklav hangi tarihte? - 2

PAPA SEÇİMİ NE ZAMAN?

Papa Francis'in ardından yeni Papa seçimi için kardinaller 7 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek Konklav'da yer alacak. Seçim günler sürebilir ya da çok kısa sürede tamamlanabilir.

Papa seçimi ne zaman? Yeni Papa nasıl seçilir, Konklav hangi tarihte? - 3

YENİ PAPA NASIL SEÇİLİR?

Yeni Papa belirlenene kadar vatikan Şehir Devleti'ni geçici olarak Camerlengo yönetir. Bu görev şu an Kardinal Kevin Farrell'de.

Papa'nın vefatının ardından en erken 15, en geç ise 20 gün içinde Konklav toplanır. Konklav, ''kilitli oda'' anlamına gelir. Bu toplantı dış dünyaya tamamen kapalı şekilde yapılır. En gizli ritüel olarak ifade edilebilir.

Seçimleri sadece Papa'nın atadığı en üst düzey ve 80 yaş altındaki Kardinaller Heyeti yapar. Bugün Kardinaller Heyetinde 135 üye yer alıyor.

Konklav'dan hemen önce ayin düzenlenerek Tanrı'dan rehber olması istenir ve ardından oy kullanacak kardinaller Sistina Şapeli'ne geçer. Seçmenler dışındakiler ''Herkes dışarı'' komutuyla Şapel dışına alınır, dışarıyle iletişim tamamen kesilir. Kardinaller yemin ederek oylamaya başlar.

Papa seçimi ne zaman? Yeni Papa nasıl seçilir, Konklav hangi tarihte? - 4

Konklav'da kardinalle her gün en fazla dört defa gizli oylama yaparlar. Her oy turunda bir adayın, kardinallerin üçte ikisinin çoğunluğu sağlanana kadar süreç işler. Oylamaların hemen ardından oy pusulaları Şapel'deki sobada yakılır. Öte yandan bacadan çıkan dumanla seçim sonucunu bekleyenelere mesaj verilir. Duman siyahsa seçim henüz nihayete erdirilmedi, beyaz dumansa yeni Papa seçildi demektir. Özel bir madde ile duman rengi değiştirilir. Bu sırada Aziz Petrus Bazilikası’nın çanları da dumanı gözlemlemek isteyenle riçin çalar.

Seçimlerin bitmesiyle “Habemus Papam” ritüeli gerçekleştirilir. Ardından yeni Papa'nın adı duyurulur ve seçilen Papa balkona çıkarak kendini gösterir.

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