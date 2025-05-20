Papa Türkiye'ye ne zaman ve neden gelecek? Birinci İznik Konsili önemi nedir?

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı ardından seçimle beraber yeni Papa 14. Leo oldu. 69 yaşındaki Papa'nın Türkiye'ye ziyarete geleceği gündemde yer aldı. Hıristiyanlar tarafınan kutsal kabul edilen ve büyük öneme sahip olan Birinci İznik Konsili nedeniyle Papa Leo'nun Türkiye'ye geleceği açıklandı. Peki, İznik Konsili nedir, neden önemlidir?

Papa Türkiye'ye ne zaman ve neden gelecek? Birinci İznik Konsili önemi nedir? - 1

Yeni Papa Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü sebebiyle Türkiye'ye gelecek. Doğu ve Batı kiliseleri tarafından evrensel kabul edilen Birinci İznik Konsilinde önemli kararlar alınmıştır. Kaynaklara göre bu konsilde İznik akidesi de ortaya çıktı. İşte, I. İznik Konsili hakkında bilinmesi gerekenler...

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Papa Türkiye'ye ne zaman ve neden gelecek? Birinci İznik Konsili önemi nedir? - 2

PAPA NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Papa 14. Leo'nun Birinci İznik Konsili nedeniyle 2025 yılı sonunda Türkiye'ye geleceği bildirildi. Söz konusu konsil, Hıristiyan dünyasında büyük bir öneme sahiptir.

Papa Türkiye'ye ne zaman ve neden gelecek? Birinci İznik Konsili önemi nedir? - 3

BİRİNCİ İZNİK KONSİLİ ÖNEMİ

İslami kaynaklarda da geçen Birinci İznik Konsili, İmparator Konstantin’in Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi sayesinde 325 tarihinde düzenlenebildiği biliyor.

Doğu ve Batı kiliseleri tarafından evrensel kabul
edilen 7 konsilden ilki ve sonuncusu olarak tabir edilen konsil, miladi 325’te, II. İznik Konsili ise, 787’de toplandı.

Hıristiyanlık tarihinde önemli bir noktadırlar. Birinci İznik Konsili öncesinde de piskoposlar değerlendirmeler için toplanırdı ancak bu birleşmelerin ''ökümenik'' yanı yoktu ve ayrıca hem Doğu hem de Batı kiliselerinin temsilcileri yer almazdı.

Kaynaklara göre 318 piskoposun katılımıyla düzenlenen I. İznik Konsili’nin toplanmasındaki ilk ve en önemli neden, İskenderiye başrahibi Ariyüs’un ileri sürdüğü kristolojik doktriniydi. İkinci neden, Hıristiyanların Paskalya bayramının kutlanmasında ortak bir tarihte uzlaşmaları gerekliliğiydi.

Konsilin en önemli sonuçlarından biri de, neredeyse tüm Hıristiyanların kabul edeceği bir ‘amentü’ metninin ortaya çıkması oldu. Söz konusu metin Hıristiyan
ilâhiyatında ‘İznik akidesi’ (İznik sembolü) şeklinde ifade edilir.

Konsilde ayrıca kilise teşkilatına dair düzenlemeler de yer aldı. Birinci İznik Konsili Devlet ve Kilise ilişkisinin ilk somut öerneği olarak tarif edilir.

Papa Türkiye'ye ne zaman ve neden gelecek? Birinci İznik Konsili önemi nedir? - 4

KONSİL NE DEMEK?

Latince ''concilium''dan gelen konsil kelimesi, ''beraber'' anlamındaki ''cum'' ve ''çağırma'' anlamına gelen ''calare'' fiilinden türetilmiştir. Buna göre konsilin kelime anlamı ''birlikte çağırmak, bir araya toplamak'' yani ''ictima'' şeklindedir.

Batı’da ''konsil'' kelimesinin kullanımına, I. İznik Konsili ile başlandığı biliniyor.

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