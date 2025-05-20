Papa Türkiye'ye ne zaman ve neden gelecek? Birinci İznik Konsili önemi nedir?

BİRİNCİ İZNİK KONSİLİ ÖNEMİ

İslami kaynaklarda da geçen Birinci İznik Konsili, İmparator Konstantin’in Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi sayesinde 325 tarihinde düzenlenebildiği biliyor.



Doğu ve Batı kiliseleri tarafından evrensel kabul

edilen 7 konsilden ilki ve sonuncusu olarak tabir edilen konsil, miladi 325’te, II. İznik Konsili ise, 787’de toplandı.



Hıristiyanlık tarihinde önemli bir noktadırlar. Birinci İznik Konsili öncesinde de piskoposlar değerlendirmeler için toplanırdı ancak bu birleşmelerin ''ökümenik'' yanı yoktu ve ayrıca hem Doğu hem de Batı kiliselerinin temsilcileri yer almazdı.



Kaynaklara göre 318 piskoposun katılımıyla düzenlenen I. İznik Konsili’nin toplanmasındaki ilk ve en önemli neden, İskenderiye başrahibi Ariyüs’un ileri sürdüğü kristolojik doktriniydi. İkinci neden, Hıristiyanların Paskalya bayramının kutlanmasında ortak bir tarihte uzlaşmaları gerekliliğiydi.



Konsilin en önemli sonuçlarından biri de, neredeyse tüm Hıristiyanların kabul edeceği bir ‘amentü’ metninin ortaya çıkması oldu. Söz konusu metin Hıristiyan

ilâhiyatında ‘İznik akidesi’ (İznik sembolü) şeklinde ifade edilir.



Konsilde ayrıca kilise teşkilatına dair düzenlemeler de yer aldı. Birinci İznik Konsili Devlet ve Kilise ilişkisinin ilk somut öerneği olarak tarif edilir.