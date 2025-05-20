Papa Türkiye'ye ne zaman ve neden gelecek? Birinci İznik Konsili önemi nedir?
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı ardından seçimle beraber yeni Papa 14. Leo oldu. 69 yaşındaki Papa'nın Türkiye'ye ziyarete geleceği gündemde yer aldı. Hıristiyanlar tarafınan kutsal kabul edilen ve büyük öneme sahip olan Birinci İznik Konsili nedeniyle Papa Leo'nun Türkiye'ye geleceği açıklandı. Peki, İznik Konsili nedir, neden önemlidir?
Yeni Papa Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü sebebiyle Türkiye'ye gelecek. Doğu ve Batı kiliseleri tarafından evrensel kabul edilen Birinci İznik Konsilinde önemli kararlar alınmıştır. Kaynaklara göre bu konsilde İznik akidesi de ortaya çıktı. İşte, I. İznik Konsili hakkında bilinmesi gerekenler...