Papa yağmur altında corona virüs duası etti

İtalya'da corona virüs vaka ve ölümleri yeniden yükselişe geçti. Bir günde 969 kişinin öldüğü ülkede toplam can kaybı 9 bin 134'e ulaştı. Papa Francis ise salgının sona ermesi için dua etti. Ancak Papa o anlarda meydanda yalnızdı...

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NTV Haber 28.03.2020 - 12:40

İtalya'da vaka sayısı 86 bini geçti.

Öte yandan İtalya Sağlık Enstitüsü vaka sayısında tepe noktanın daha görülmediğini öne sürüyor.

Corona virüsten en ağır darbe alan ülkelerden biri olan İtalya'da yoğun bakım üniteleri yetersiz kalıyor.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, corona virüs salgının bir an önce sona ermesi için dua etti.

Ancak Papa, virüs nedeniyle Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki konuşmasını tek başına yaptı.

Papa, ''Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz kırılgan ve yönünü kaybetmiş durumdayız ama aynı zamanda birbirimiz için önemli ve gerekliyiz'' dedi.