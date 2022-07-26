Papa'dan Kanada'ya "tövbe haccı"

Konuşmasında defalarca özür ve af dileyen Papa, kilisenin birçok üyesi tarafından desteklenen ve yatılı okulların "feci hatası" ile "acıklı kötülüğünü" yansıtan geçmişin eylemleri için de üzgün olduğunu ifade etti.

Yatılı okullardan geri dönmeyen çocukların anılarının onda "acı, öfke ve utanç" duygusu bıraktığını söyleyen Papa Franciscus, misyonerlerin "acımasız" eylemleri için daha önceki özrünün ötesine geçerek af diledi.