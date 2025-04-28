Papalık belirleme süreci Konklav nedir? Konklav toplantısı nasıl yapılır?
Yeni papa seçimi nedeniyle "Konklav" terimi bir kez daha gündeme geldi. Konklav, sadece papalık seçimiyle sınırlı kalmayıp, farklı organizasyonlar ve siyasi yapılar tarafından da benzer biçimde uygulanabilir ve dünyadaki en önemli karar alma süreçlerinden birini temsil eder. Peki, Konklav toplantısı nedir? Konklav toplantısı nasıl yapılır?
Konklav, özellikle Katolik Kilisesi’nde kullanılan bir terimdir ve papalık seçimi için düzenlenen gizli toplantıları ifade eder. Ancak, zamanla bu terim, genellikle bir grup insanın önemli ve gizli bir karar almak amacıyla toplandığı herhangi bir kapalı oturum için de kullanılmaktadır.