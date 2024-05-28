Papua Yeni Gine'de heyelan: Binlerce kişi için tahliye emri verildi
Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde hükümet, 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığını açıkladı. Hükümet, heyelanın aktif olarak kaymaya devam etmesi nedeniyle bölge sakinlerine tahliye emri verdi. Bir köyün tamamen toprak altına gömüldüğünü aktaran yetkililer kaymaya devam eden zemin nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının çok zor koşullarda devam ettiğini belirtti.
BÖLGE SAKİNLERİNE TAHLİYE EMRİ
Papua Yeni Gine'de hükümet, dağın bazı bölümlerinin çökmesi ve ilk tahminlere göre 2 binden fazla kişinin toprak altında kalmasının ardından bölge sakinlerine hala aktif olan heyelan yolundan tahliye emri verdi.