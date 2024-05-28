Papua Yeni Gine'de heyelan: Binlerce kişi için tahliye emri verildi

"KAYALARI KAZARKEN DAHA FAZLASI AŞAĞIYA İNİYOR"

Enga eyaleti afet komitesi başkanı Sandis Tsaka, "Heyelan alanı çok istikrarsız. Oraya çıktığımızda, dağın olduğu yerde düzenli olarak büyük patlamalar duyuyoruz, hala kayalar ve molozlar aşağıya iniyor. Heyelan hala aktif, insanlar kayaları kazarken daha fazlası da aşağıya iniyor" diye konuştu.