Papua Yeni Gine'de heyelan: Binlerce kişi için tahliye emri verildi

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde hükümet, 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığını açıkladı. Hükümet, heyelanın aktif olarak kaymaya devam etmesi nedeniyle bölge sakinlerine tahliye emri verdi. Bir köyün tamamen toprak altına gömüldüğünü aktaran yetkililer kaymaya devam eden zemin nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının çok zor koşullarda devam ettiğini belirtti.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Binlerce kişi için tahliye emri verildi - 1

BÖLGE SAKİNLERİNE TAHLİYE EMRİ

Papua Yeni Gine'de hükümet, dağın bazı bölümlerinin çökmesi ve ilk tahminlere göre 2 binden fazla kişinin toprak altında kalmasının ardından bölge sakinlerine hala aktif olan heyelan yolundan tahliye emri verdi.

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Papua Yeni Gine'de heyelan: Binlerce kişi için tahliye emri verildi - 2

ÇIPLAK ELLE KAZIYORLAR

Yardım ekipleri Cuma gününden bu yana ulaşılması zor kuzey Enga bölgesine akın ediyor ancak yetkililer toprak altında kalanların hayatta olma ihtimalinin zayıf olduğunu söylüyor.

Bölge sakinleri hayatta kalanları kendi imkanlarıyla, kürek ve çıplak elleriyle kazarak arıyor.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Binlerce kişi için tahliye emri verildi - 3

"KAYALARI KAZARKEN DAHA FAZLASI AŞAĞIYA İNİYOR"

Enga eyaleti afet komitesi başkanı Sandis Tsaka, "Heyelan alanı çok istikrarsız. Oraya çıktığımızda, dağın olduğu yerde düzenli olarak büyük patlamalar duyuyoruz, hala kayalar ve molozlar aşağıya iniyor. Heyelan hala aktif, insanlar kayaları kazarken daha fazlası da aşağıya iniyor" diye konuştu.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Binlerce kişi için tahliye emri verildi - 4

OHAL İLAN EDİLDİ

Afet bölgesinde ve toplam nüfusu 4 bin 500 ila 8 bin arasında olan komşu bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Askeri personel kontrol noktaları kurdu ve bölge sakinleri aktif olarak tahliye ediliyor.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Binlerce kişi için tahliye emri verildi - 5

BÖLGEYE YARDIM ULAŞTIRILAMIYOR

Uzak konum, tehlikeli arazi koşulları ve bölgedeki kabileler arası huzursuzluk nedeniyle ağır ekipman ve yardım afet bölgesine planlanandan geç ulaştı.

Papua Yeni Gine'de heyelan: Binlerce kişi için tahliye emri verildi - 6

SADECE 5 CENAZE BULUNDU

Hükümet açıklamasına göre cuma günü erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasında 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı.

Bu sayı, BM'nin olası ölüm sayısını 670'in üzerine çıkaran ilk tahminlerinden oldukça yüksek. Şu ana kadar yalnızca beş cenaze bulundu.

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