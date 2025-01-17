Para için çocuğunu zehirledi: Fenomen anne gözaltına alındı

Haberlere göre, sosyal medya fenomeni bir kadın, bebeğinin ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öne sürdü. "Büyük sıkıntı ve acı" içinde olan bebeğinin görüntülerini ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan kadın, takipçilerinden bağış istedi.