Para için çocuğunu zehirledi: Fenomen anne gözaltına alındı

Avustralya'da yaşayan 34 yaşındaki fenomen kadının bağış ve takipçi sayısı için 1 yaşındaki bebeğini zehirlediği ortaya çıktı. Kadın, bebeğinin ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öne sürerek görüntü ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Takipçilerinden bağış isteyen sosyal medya fenomeni anne, gözaltına alındı.

Para için çocuğunu zehirledi: Fenomen anne gözaltına alındı - 1

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki fenomen bir anneyle ilgili iddialar dünya basınında yankı uyandırdı.

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Para için çocuğunu zehirledi: Fenomen anne gözaltına alındı - 2

Haberlere göre, sosyal medya fenomeni bir kadın, bebeğinin ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öne sürdü. "Büyük sıkıntı ve acı" içinde olan bebeğinin görüntülerini ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan kadın, takipçilerinden bağış istedi.

Para için çocuğunu zehirledi: Fenomen anne gözaltına alındı - 3

Doktorlar durumu Ekim 2024'te bebeğin ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yatırılması üzerine fark etti.

Para için çocuğunu zehirledi: Fenomen anne gözaltına alındı - 4

Yetkililer, kadının geçen yıl Ağustos ve Ekim ayları arasında çocuğa tıbbi onay almadan ilaç verdiğini ortaya çıkardı.

Para için çocuğunu zehirledi: Fenomen anne gözaltına alındı - 5

Bir bağış sitesinde 37 bin doların üzerinde para toplayan kadın işkence, zehir verme, istismar ve dolandırıcılıkla suçlandı. Kadının bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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