Para için çocuğunu zehirledi: Fenomen anne gözaltına alındı
Avustralya'da yaşayan 34 yaşındaki fenomen kadının bağış ve takipçi sayısı için 1 yaşındaki bebeğini zehirlediği ortaya çıktı. Kadın, bebeğinin ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini öne sürerek görüntü ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Takipçilerinden bağış isteyen sosyal medya fenomeni anne, gözaltına alındı.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki fenomen bir anneyle ilgili iddialar dünya basınında yankı uyandırdı.