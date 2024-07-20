Paris Olimpiyatları başlıyor: Bilet rekoru kırıldı
Merakla beklenen Paris Olimpiyatları 26 Temmuz'da açılışını yapacak. Güvenlik önlemlerinin yüksek seviyede tutulduğu oyunlar için İngiltere, İspanya ve Katar polis desteği gönderecek. Organizatörler şimdiden 8,7 milyon biletin satıldığını ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndaki rekorun kırıldığını açıkladı.
Paris Olimpiyatları için hazırlıklar hız kazandı.
Cuma günkü açılış töreni öncesinde güvenlik ekipleri Seine Nehri kıyılarını taradı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin üst düzey yetkilileri Fransa'nın başkentinde bir araya geldi.