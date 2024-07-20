Paris Olimpiyatları başlıyor: Bilet rekoru kırıldı

Tören hazırlıkları, Seine Nehri'ni geçmek için özel bir QR kodlu geçiş kartına sahip olması gereken Paris merkez sakinleri için büyük bir kesintiye neden oldu.



AFP'ye konuşan Saint-Germain-des-Pres'deki bir butikte çalışan 69 yaşındaki Behi Samadian, “Son iki haftadır normalden çok daha az müşterimiz oldu. Çok fazla turist yok ve çok sayıda Parisli şehri terk etti. Tüm yerel müşterilerimiz gitti" diyor.