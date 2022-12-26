Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları sürüyor. Bugün Paris'te protestocular yine sokaktaydı. Ancak hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından bugünkü yürüyüşte sükunet hakimdi. Saldırgan bugün sorgu hakiminin karşısına çıkacak. Soruşturmayla ilgili son bilgiler haberimizde.

Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı - 1

Paris sokakları yine protestoya sahne oldu. 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası protestocular sokağa çıktı. Göstericiler yaptıkları yürüyüşün ardından olaysız dağıldı.

Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı - 2

Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan "William M." sorgusunda "Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü" söyledi.

Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı - 3

Hem kendi ifadesine hem çevresindekilerin anlattığına göre William M. 2016'da evi göçmenler tarafından soyulduktan sonra büyük bir değişim geçirmiş.

Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı - 4

Bu tarihten sonraysa suç dosyası kabarık. 2017'de yasadışı silah taşımaktan 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası ertelenmiş. Aynı yılın Haziran'ında, 2016'da silahla işlediği suçlardan bu kez 12 ay hapis cezası almış.

Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı - 5

Hapis yattığı son olay ise geçen yıl Aralık ayında Paris'te bir göçmen kampına kılıçla düzenlediği saldırı. İki kişiyi yaraladığı olayın ardından bir yıl hapiste tutulan William M., saldırıdan 11 gün önce şartlı salıverilmiş.

Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı - 6

Yetkililer, tahliye şartları arasında psikiyatrik tedavinin de olduğunu belirtti. Silah taşıması da yasak.

Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı - 7

Saldırıda kullandığı silahıysa, geçmişte üye olduğu atış kulübündeki arkadaşından 4 yıl önce aldığı, anne ve babasının evinde sakladığı açıklandı. Fransız basını, atış kulübüne üye ancak silah taşıması yasak olan birinin neden daha sıkı kontrole tabi tutulmadığını sorguluyor.

Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı - 8

Saldırganın, annesi ve babasıyla birlikte yaşadığı evinde arama yapıldı. Bilgisayarı ve cep telefonu incelendi. Bu aşamada, aşırılıkçı bir ideolojiyle bağı olduğuna dair bulguya rastlanmadı.

Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı - 9

Soruşturma, "cinayet" ve "cinayete teşebbüs" temelinde devam ediyor. Adli kaynaklara göre tüm bulgular saldırganın "tek başına hareket ettiğini" gösteriyor.

Paris saldırısında örgüt izi bulunamadı - 10

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