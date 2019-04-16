Paris'in 850 yıllık tarihi 'Notre Dame Katedrali' yandı

1 Notre Dame'ın temeli, 1163’de iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararı aldıktan sonra Papa Alexander III tarafından atıldı. Özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gören katedralde birçok kez restorasyon çalışması yapıldı.

2 Paris’teki Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunan ve Meryem Ana’ya ithafen isimlendirilen Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri olarak tanınıyor.

3 Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra, "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

4 "NOTRE DAME'IN KAMBURU"YLA ÖLÜMSÜZLEŞTİ Victor Hugo'nun 1831 tarihli "Notre Dame’ın Kamburu" eseriyle ünü ölümsüzleştirilen katedral, 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor. Vatikan'ın "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor. Katedral, aynı zamanda Napolyon'un imparator ilan edilmesi gibi tarihi olaylara da tanıklık etti.

5 NOTRE DAME KATEDRALİ YANIYOR Notre Dame'da akşam restorasyon yapılan bölümde başlayan yangın sonucu katedralin çatısı tamamen çöktü, çevre binalar tahliye edildi.

6 Fransa İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

7 Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.

8 Yerel saatle 18.50'de başlayan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

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