Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak
Fransa’nın başkenti Paris’te Jardin des Plantes bahçesi içerisinde bulunan hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan iki Tazmanya canavarı, Rori ve Mordo’ya ev sahipliği yapıyor. Türlerini koruma kapsamında hayvanat bahçesine getirilen ikili, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Jardin des Plantes'deki yetkililer, yaklaşık on yıllık bir sürecin ardından Avustralya'dan onay almayı başardı.