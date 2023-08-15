Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak

Jardin des Plantes, sunduğu binlerce etkinlik ve çeşitli kurumlarının programları sayesinde tüm yıl boyunca Parisliler ilgisini çekiyor. Rori ve Mordo adlı iki Tazmanya canavarı ise şimdiden kurumun en ilgi çekici üyeleri arasında yer almayı başardı.