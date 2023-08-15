Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak

Fransa’nın başkenti Paris’te Jardin des Plantes bahçesi içerisinde bulunan hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan iki Tazmanya canavarı, Rori ve Mordo’ya ev sahipliği yapıyor. Türlerini koruma kapsamında hayvanat bahçesine getirilen ikili, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 1

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Jardin des Plantes'deki yetkililer, yaklaşık on yıllık bir sürecin ardından Avustralya'dan onay almayı başardı.  

DÜNYA HABERLERİ

Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 2

Paris'in ilk Tazamnya Canavarı sakinleri, geçen ay hayvanat bahçesine yerleşti ve ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 3

Jardin des Plantes, sunduğu binlerce etkinlik ve çeşitli kurumlarının programları sayesinde tüm yıl boyunca Parisliler ilgisini çekiyor.  Rori ve Mordo adlı iki Tazmanya canavarı ise şimdiden kurumun en ilgi çekici üyeleri arasında yer almayı başardı. 

Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 4

Diğer taraftan, dünya çapında yaklaşık 20 bin  örneği bulunan Tazmanya canvarları, "nesli tükenmekte olan" bir tür olarak kabul ediliyor. 

Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 5

AMAÇ TAZMANYA CANAVARLARINI KORUMAK

Türün kurtarılmasına yönelik bir programın parçası olarak, Jardin des Plantes iki erkek Tazmanya canavarına ev sahipliği yapmak üzere seçildi.

Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 6

H ayvanların bakımı için bakıcı ve veterinerlerden oluşan bir ekip görevlendirildi.

Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 7
Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 8
Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 9
Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 10
Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 11
Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 12
Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 13
Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 14
Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 15
Paris'in ilk Tazmanya canavarı sakinleri: Türleri korunacak - 16
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