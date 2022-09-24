Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları, enerji tasarrufu adımları kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürüldü.

Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 1

Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kesmesiyle, ülkeler tasarruf adımlarını artırdı. Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ndeki aydınlatmalar da tasarruf tedbirleri kapsamında kapatıldı.

Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 2

Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.

Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 3

Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, 1 saat 15 dakika önce karartıldı.

Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 4

Eyfel Kulesi'nin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyordu.

Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 5

Paris'in tüm bölgelerindeki belediye binaları, belediyeye bağlı müzeler ve yaklaşık 52 metre uzunluğundaki Saint-Jacques Kulesi'nin ışıkları da yerel saatle 22.00'de kapatıldı.

Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 6

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 13 Eylül'de belediyenin enerji tasarrufu kapsamında aldığı yeni kararları Twitter'da açıklamış, bu kapsamda Eyfel Kulesi'nin yanı sıra belediyeye bağlı binaların ışıklarının 23 Eylül'den itibaren erken söndürüleceğini aktarmıştı.

Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 7
Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 8
Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 9
Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 10
Paris'in sembolü Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı - 11

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