Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz

Halen yürürlükte olan yasaya göre yıpratıcı işlerde çalışanlar daha erken emeklilik hakkı kazanıyor. Çöp toplama işi de yıpratıcı meslekler arasında. Fransa'da çöpçüler 57 yaşında emekli oluyor. Ancak yasa tasarısı kabul edilirse onların da emekliliği iki yıl gecikecek.