Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz

Fransa'da ülke çapında gidilen grevler nedeniyle başkent Paris sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz - 1

Paris'te çöpçüler grevde. Konteynerler doldu, taştı, çöp dağları oluştu. Sokaklar çöp yığınlarından geçilmiyor.

Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz - 2

Fransa'nın gündeminde emeklilik yasa tasarısı var. Tasarı, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngörüyor.

Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz - 3

Halen yürürlükte olan yasaya göre yıpratıcı işlerde çalışanlar daha erken emeklilik hakkı kazanıyor. Çöp toplama işi de yıpratıcı meslekler arasında. Fransa'da çöpçüler 57 yaşında emekli oluyor. Ancak yasa tasarısı kabul edilirse onların da emekliliği iki yıl gecikecek.

Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz - 4

Sendikalar, çöpçülerin yaşam süresinin ortalamanın 12-17 yıl altında olduğuna dikkat çekiyor. Yani 59 yaş, çöp toplayan belediye işçileri için mezarda emeklilik anlamına geliyor. Belediye işçileri bu yüzden greve gitti. Paris sokaklarında çöpler birikti.

Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz - 5

Paris halkı, sokaklarda biriken tonlarca çöpten ve kötü kokudan rahatsız olsa da işçilere hak veriyor.

Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz - 6
Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz - 7
Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz - 8
Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz - 9
Paris'te binlerce ton çöp birikti: Mezarda emeklilik istemiyoruz - 10

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