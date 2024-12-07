Paris'te dikkat çeken buluşma: Üç lider Elysee Sarayı'nda görüştü

Notre Dame Katedrali'nin açılışı, Paris'te dikkat çeken bir görüşmeye vesile oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'yi buluşturdu. Liderler görüşme sonrası olumlu mesajlar verdi.

Paris'te dikkat çeken buluşma: Üç lider Elysee Sarayı'nda görüştü - 1

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Başkanlık koltuğuna oturmadı ama kazandıktan sonraki ilk yurtdışı ziyaretini yaptı. Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'e gitti.

Trump, açılış töreni öncesinde Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. Görüşme öncesinde iki lider ilişkilerle ilgili pozitif mesajlar verdi.

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Paris'te dikkat çeken buluşma: Üç lider Elysee Sarayı'nda görüştü - 2

Elize'nin bir sonraki konuğuysa Ukrayna lideri Volodomir Zelenski oldu. Üç liderin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü.

Macron üçlü görüşmenin ardından "Barış ve güvenlik için ortak çabalarımızı sürdürelim" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa ve ABD arasındaki dostluktan gurur duyduğunu belirterek, iki ülkenin üstesinden gelmesi gereken birçok konu olduğunu belirtti.

Paris'te dikkat çeken buluşma: Üç lider Elysee Sarayı'nda görüştü - 3

Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üçlü görüşmeyi "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Zelenski, "Hepimiz bu savaşın mümkün olan en kısa sürede ve adil bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Halkımızdan, sahadaki durumdam ve adil bir barıştan bahsettik. Birlikte çalışmaya devam etme ve iletişimde kalma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Paris ziyaretiy Trump'ın uluslararası siyaset sahnesine sembolik bir dönüşü olarak yorumlandı.

Paris'te dikkat çeken buluşma: Üç lider Elysee Sarayı'nda görüştü - 4

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımlar atacağını ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtiyor.

Donald Trump barış vaat etse de Moskova, Beyaz Saray'daki değişim öncesi kazanımlarını artırmış durumda.

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