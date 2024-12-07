Paris'te dikkat çeken buluşma: Üç lider Elysee Sarayı'nda görüştü
Notre Dame Katedrali'nin açılışı, Paris'te dikkat çeken bir görüşmeye vesile oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'yi buluşturdu. Liderler görüşme sonrası olumlu mesajlar verdi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Başkanlık koltuğuna oturmadı ama kazandıktan sonraki ilk yurtdışı ziyaretini yaptı. Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'e gitti.
Trump, açılış töreni öncesinde Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. Görüşme öncesinde iki lider ilişkilerle ilgili pozitif mesajlar verdi.