Paris'te dikkat çeken buluşma: Üç lider Elysee Sarayı'nda görüştü

Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üçlü görüşmeyi "iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.



Zelenski, "Hepimiz bu savaşın mümkün olan en kısa sürede ve adil bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Halkımızdan, sahadaki durumdam ve adil bir barıştan bahsettik. Birlikte çalışmaya devam etme ve iletişimde kalma konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.



Paris ziyaretiy Trump'ın uluslararası siyaset sahnesine sembolik bir dönüşü olarak yorumlandı.