Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor

Paris'teki Notre-Dame Katedrali, beş yıllık restorasyonun ardından yeniden açılıyor. 2019'daki yangında harabeye dönen 850 yıllık katedralin açılış törenine 50 dünya liderinin katılması bekleniyor. Etkinlikler iki gün sürecek ve Paris Olimpiyatları'nda olduğu gibi çok yüksek düzey güvenlik önlemleri uygulanacak. Fransa'dan ve diğer ülkelerden yaklaşık 170 piskopos açılış ayinine ve yeni sunağın kutsanmasına katılacak. Fransa Cuumhurbaşkanı Macron da açılışta bir konuşma yapacak. Katedrali onaran işçiler, tarihi yapının içinde toplu fotoğraf çekilerek, beş yıllık emeklerini ölümsüzleştirdi.

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 1

Paris'teki Notre-Dame Katedrali, cumartesi günüi sadece davetlilerin katılabileceği törenle yeniden açılacak.

Katedral için 2019'daki yangında adeta harabeye döndükten beş yıl sonra, iki günlük etkinlikler düzenlenecek.

50 dünya liderinin, açılışa katılması bekleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 2

İŞÇİLERDEN FOTOĞRAF

Pazar sabahı Fransa'dan ve diğer ülkelerden yaklaşık 170 piskopos açılış ayinine ve yeni sunağın kutsanmasına katılacak.

Katedral, beş yıldır restorasyon altındaydı. Bu süre içinde katedrali onaran işçiler, tarihi yapının içinde toplu fotoğraf çekildi.

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 3

OLİMPİYAT ÖNLEMLERİ DEVREDE

Notre-Dame'ın önümüzdeki hafta sonu yeniden açılışı, Paris Olimpiyatları sırasında kullanılan bazı önlemlerin tekrarlanması ve katedralin Fransa'nın başkentinin kalbindeki ada konumunun turistlere kapatılmasıyla yüksek güvenlikli bir olay olacak.

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 4

"ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE" GÜVENLİK 

Polis şefi Laurent Nunez, Notre-Dame'ı da içine alan ve turistlerin akınına uğrayan Seine Nehri'nin ortasındaki Ile de la Cite'ye sadece davetlilerin ve ada sakinlerinin girebileceğini söyledi.

Nunez, Le Parisien'de yayınlanan bir röportajında “Çok yüksek düzeyde güvenlik uygulanacak” dedi.

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 5

KAPILAR AÇILIYOR

Cumartesi öğleden sonra başlayacak ilk kutlamalar, dini ritüel ve şov dünyasını harmanlayacak. Katedralin internet sitesine göre, Paris Başpiskoposu Laurent Ulrich yeniden açılış törenine başkanlık edecek ve Notre-Dame'ın kapatılan kapılarını personeliyle birlikte vurarak yeniden açacak.

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 6

BÜYÜK ORGUN UYANIŞI

Başpiskopos ayrıca Notre-Dame'ın gürleyen büyük orgunu da sembolik olarak yeniden uyandıracak.

Katedralin kurşun çatısını eriten yangın, devasa enstrümanı zehirli tozla kaplamıştı. Boyutları bir kalemden 10 metre yüksekliğe kadar değişen 8 bin borusu özenle söküldü, temizlendi ve yeniden ayarlandı.

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 7

MACRON KONUŞMA YAPACAK

Törende Ayrıca ilahiler, dualar ve şarkılar da söylenecek.

France24'ün aktardığına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron törene katılacak ve VIP konuklara hitap edecek.

Polis şefi, Ile de La Cite'nin tamamını, Seine nehrinin güney kıyısının bir bölümünü ve dokuz köprüsünü kapatan güvenlik kordonunun cumartesi akşamından pazar gecesine kadar yürürlükte olacağını söyledi.

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 8

TÜM DÜKKANLAR KAPALI OLACAK

Birçoğu turist ticaretine yönelik olan adadaki tüm dükkanların yanı sıra adada başlayan ve duran tekne turlarının da hafta sonu boyunca kapalı olacak.

Paris başpiskoposu da ayrıca pazar sabahı bir açılış ayinine ve yeni sunağın kutsanmasına önderlik edecek.

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 9

"KARDEŞLİK BÜFESİ" KURULACAK

Katedralin internet sitesinde, Fransa ve diğer ülkelerden yaklaşık 170 piskoposun yanı sıra Paris piskoposluk bölgesindeki 106 cemaatten rahiplerin de kutlamaya katılacağı belirtiliyor.

Ayinin ardından ihtiyaç sahipleri için bir “kardeşlik büfesi” kurulacağı belirtiliyor.

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 10

HALK İÇİN İZLEME ALANLARI 

Polis şefi, Seine Nehri'nin güney kıyısında 40 bin kişi kapasiteli halka açık izleme alanları kurulacağını, böylece izleyicilerin iki günlük etkinlikleri ekranlardan takip edebileceklerini söyledi.

Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor - 11
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