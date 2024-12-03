Paris'te dönüm noktası: Harabeye dönen Notre-Dame küllerinden doğuyor

MACRON KONUŞMA YAPACAK

Törende Ayrıca ilahiler, dualar ve şarkılar da söylenecek.

France24'ün aktardığına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron törene katılacak ve VIP konuklara hitap edecek.

Polis şefi, Ile de La Cite'nin tamamını, Seine nehrinin güney kıyısının bir bölümünü ve dokuz köprüsünü kapatan güvenlik kordonunun cumartesi akşamından pazar gecesine kadar yürürlükte olacağını söyledi.