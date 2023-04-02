Paris'te elektrikli scooter referandumu

Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli scooter kiralama hizmeti veriyor. Scooter’ları daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.
Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli scooter’lara 2 kişinin binmesi sonucu yaşandığı belirtiliyor.
Paris Belediyesi'nin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak.
Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli scooter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.
25 yaşındaki Gael Chereau, metronun kapalı alan olması nedeniyle kullanmakta zorlandığını ve Paris'te ulaşım için elektrikli scooter’ı tercih ettiğini belirtti. Chereau, referandumda elektrikli scooter’lar ile ulaşıma devam edilmesi yönünde oy kullanacağını söyledi.
Bir diğer scooter kullanıcısı Natache Nikaema da referandumda oy kullanmayacağını ancak kiralık elektrikli scooter’ların kaldırılmasına karşı olduğunu ifade etti. Nikaema, metronun yorucu olduğunu dile getirerek, "En azından elektrikli scooterla gideceğin yere zamanında varıyorsun ve büyük bir kentte yaşıyoruz, böylelikle Eyfel Kulesi'ni görebiliyoruz." dedi.
Roxane Gakou, kiralık elektrikli scooter kullanıcılarının taşıtlara daha az özen gösterdiğini ve sokakta olur olmaz yere bırakabildiğini; bizzat tanıdığı scooter sahiplerinin ise aksine taşıtlarına iyi baktığını ifade etti. Gakou, scooter kullanımının daha iyi denetlenmesini ve trafikte daha az scooter olmasını istediğini dile getirdi.
Paris'in banliyösünde yaşayan ve soy ismini vermek istemeyen Juline, elektrikli scooter’lara karşı olduğunu belirterek, "Her yerde elektrikli scooter var, parklarda, yollarda ve kaldırımlarda." dedi.
Juline, elektrikli scooter’ların tehlikeli olabileceğine dikkat çekerek, bu taşıtlar nedeniyle bebek arabasını süren annelerin veya tekerlekli sandalye kullanan engellilerin taşıt yoluna inmek zorunda kalabildiğini söyledi.