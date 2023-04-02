Paris'te elektrikli scooter referandumu

Bir diğer scooter kullanıcısı Natache Nikaema da referandumda oy kullanmayacağını ancak kiralık elektrikli scooter’ların kaldırılmasına karşı olduğunu ifade etti. Nikaema, metronun yorucu olduğunu dile getirerek, "En azından elektrikli scooterla gideceğin yere zamanında varıyorsun ve büyük bir kentte yaşıyoruz, böylelikle Eyfel Kulesi'ni görebiliyoruz." dedi.