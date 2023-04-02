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Paris'te elektrikli scooter referandumu

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, elektrikli scooter kiralama hizmetinin geleceğini belirleyecek referandum için oy kullanıyor. Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli scooter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor. Paris'te şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli scooter kiralama hizmeti veriyor.

Paris'te elektrikli scooter referandumu - 1

Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli scooter kiralama hizmeti veriyor. Scooter’ları daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Paris'te elektrikli scooter referandumu - 2

Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli scooter’lara 2 kişinin binmesi sonucu yaşandığı belirtiliyor.

Paris'te elektrikli scooter referandumu - 3

Paris Belediyesi'nin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak.

Paris'te elektrikli scooter referandumu - 4

Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli scooter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.

Paris'te elektrikli scooter referandumu - 5

25 yaşındaki Gael Chereau, metronun kapalı alan olması nedeniyle kullanmakta zorlandığını ve Paris'te ulaşım için elektrikli scooter’ı tercih ettiğini belirtti. Chereau, referandumda elektrikli scooter’lar ile ulaşıma devam edilmesi yönünde oy kullanacağını söyledi.

Paris'te elektrikli scooter referandumu - 6

Bir diğer scooter kullanıcısı Natache Nikaema da referandumda oy kullanmayacağını ancak kiralık elektrikli scooter’ların kaldırılmasına karşı olduğunu ifade etti. Nikaema, metronun yorucu olduğunu dile getirerek, "En azından elektrikli scooterla gideceğin yere zamanında varıyorsun ve büyük bir kentte yaşıyoruz, böylelikle Eyfel Kulesi'ni görebiliyoruz." dedi.

Paris'te elektrikli scooter referandumu - 7

SCOOTER’LAR  İÇİN DAHA IYI DENETİM TALEBİ

Roxane Gakou, kiralık elektrikli scooter kullanıcılarının taşıtlara daha az özen gösterdiğini ve sokakta olur olmaz yere bırakabildiğini; bizzat tanıdığı scooter sahiplerinin ise aksine taşıtlarına iyi baktığını ifade etti. Gakou, scooter kullanımının daha iyi denetlenmesini ve trafikte daha az scooter olmasını istediğini dile getirdi.

Paris'te elektrikli scooter referandumu - 8

“HER YERDE ELEKTRİKLİ SCOOTER VAR”

Paris'in banliyösünde yaşayan ve soy ismini vermek istemeyen Juline, elektrikli scooter’lara karşı olduğunu belirterek, "Her yerde elektrikli scooter var, parklarda, yollarda ve kaldırımlarda." dedi.

Paris'te elektrikli scooter referandumu - 9

Juline, elektrikli scooter’ların tehlikeli olabileceğine dikkat çekerek, bu taşıtlar nedeniyle bebek arabasını süren annelerin veya tekerlekli sandalye kullanan engellilerin taşıt yoluna inmek zorunda kalabildiğini söyledi.

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