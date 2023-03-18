Paris'te 'emeklilik reformu' çatışması: 61 gözaltı

HALKI SOKAĞA DÖKEN EMEKLİLİK REFORUMU

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre Fransa’da 1 Eylül’den itibaren emeklilik yaşı, her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. 2027’den itibaren, emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.