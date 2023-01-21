Paris’te emeklilik reformu protestosu

Fransa’nın başkenti Paris’te gençlik örgütü üyeleri, hükümetin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı gösteri düzenledi.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 1

Fransa’nın başkenti Paris’te gençlik örgütü üyeleri, hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 2

Bastille Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici hükümetin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reformunu protesto etti.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 3

Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) desteklediği gösteride, 2022 LFI cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon da katıldı.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 4

"64 yaşında emekliliğe hayır", "Metro, iş, tabut", "60 yaşından sonra çalışmak öldürür" pankartları taşıyan göstericiler, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Hep birlikte genel grev!" sloganları attı.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 5

Göstericiler arasında sarı yelekliler de vardı.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 6

Yüzü maskeli göstericilerin hedef aldığı bir bankanın bankamatikleri ve camı zarar görürken, çöp bidonları ateşe verildi.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 7

Gösterinin özellikle sonunda gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçlerine cam şişe fırlatıldı.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 8

Organizatörlere göre protestoya 150 bin kişi katıldı.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 9

18 yaşındaki liseli Olivia Dufourt, emeklilik reformunu protesto ettiklerini, emekliliğe ayrılmaya yakın kişilerin bu reformla daha fazla bekleyeceğini anlattı.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 10

Dufourt, "Ben emekliye ayrılana kadar 10 reforma daha zaman var." diyerek, reformun işsizlik üzerindeki olumsuz etkilerine değindi.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 11

Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı verilere göre gösteriye 12 bin kişi katıldı ve 6 kişi gözaltına alındı.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 12

EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Paris’te emeklilik reformu protestosu - 13

Ülkedeki çok sayıda sendikanın çağrısıyla 19 Ocak’ta emeklilik reformuna karşı ülke denelinde 200’den fazla noktada düzenlenen gösterilere resmi verilere göre 1,12 milyon, organizatörlere göre ise 2 milyondan fazla kişi katılmıştı.

19 Ocak’taki gösterileri özellikle farklı sol akım partiler desteklerken, ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

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