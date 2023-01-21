Paris’te emeklilik reformu protestosu

"64 yaşında emekliliğe hayır", "Metro, iş, tabut", "60 yaşından sonra çalışmak öldürür" pankartları taşıyan göstericiler, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Hep birlikte genel grev!" sloganları attı.