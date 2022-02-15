Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu: Araçların gürültü emisyonları ölçülecek

Avrupa'nın en gürültülü şehirlerinden biri olan Fransa’nın başkenti Paris'te ilk gürültü radarı bugün devreye girdi. Kentin, doğusundaki 20. bölgede bir sokak lambası direğine erleştirilen cihaz, hareket halindeki araçların gürültü emisyonlarını ölçebiliyor ve plakalarını tanımlayabiliyor. Ayrıca, gürültü eşiğine uymayan sürücüler ceza kesilmesi bekleniyor.

Haberler - DHA 15.02.2022 - 13:02

Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu: Araçların gürültü emisyonları ölçülecek - 1

’in ekoloji ve enerjiden sorumlu Belediye Başkanı Yardımcısı Dan Lert, trafikte bir hız radarı gibi işleyecek olan gürültü radarının devreye alındığını ve araçların gürültü emisyonlarının ölçeceğini açıkladı.

Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu: Araçların gürültü emisyonları ölçülecek - 2

Başkan Yardımcısı Lert, ayrıca bir aracın belirlenen ses eşiğini aştığında gürültü radarının aracın plakasının fotoğrafını çekeceğini ve araca ceza kesileceğini belirtti.

Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu: Araçların gürültü emisyonları ölçülecek - 3

MEDUSA SENSÖRLERİ

’da uzun bir süredir test edilen gürültü radarının ‘Medusa’ adı verilen sensörlerin, desibel ölçümü yaparak araçların ürettiği akustik izlerin görselleştirdiği belirtildi.

Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu: Araçların gürültü emisyonları ölçülecek - 4

Gelecek birkaç ay boyunca radarın, yüksek sesli motosikletlerin veya arabaların plakalarını doğru bir şekilde tanımlayıp tanımlayamayacağını test edilecek. Cezaların ise 2023 başlarında kesilmeye başlanması bekleniyor.

Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu: Araçların gürültü emisyonları ölçülecek - 5

AVRUPA’NIN EN GÜRÜLTÜLÜ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Money.co.uk tarafından Avrupa Çevre Ajansı verilerine dayanan 2021 araştırmasına göre, Paris 55 desibel veya daha yüksek trafik gürültüsüne maruz kalan Avrupa'nın en gürültülü şehirlerinden biri olduğu belirtildi. Kıyaslama Londra, Viyana ve Roma kentleri arasında yap

Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu: Araçların gürültü emisyonları ölçülecek - 6

Kıyaslama Londra, Viyana ve Roma kentleri arasında yapıldı.

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