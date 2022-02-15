Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu: Araçların gürültü emisyonları ölçülecek

AVRUPA’NIN EN GÜRÜLTÜLÜ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Money.co.uk tarafından Avrupa Çevre Ajansı verilerine dayanan 2021 araştırmasına göre, Paris 55 desibel veya daha yüksek trafik gürültüsüne maruz kalan Avrupa'nın en gürültülü şehirlerinden biri olduğu belirtildi. Kıyaslama Londra, Viyana ve Roma kentleri arasında yap