Paris’te olaylı 1 Mayıs

Haberler - Anadolu Ajansı 01.05.2022 - 22:01
Paris'te sendikaların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Nation Meydanı'na yürüdü. Eylemin başlamasıyla göstericiler ile polis arasında birçok kez arbede yaşandı, polis çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazı kullandı.
Gösteride çok sayıda çöp bidonu ateşe verildi, çok sayıda banka ve dükkanın camları kırıldı. Organik ürünler satan bir mağaza da camları kırılarak yağmalandı.
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda ülke genelinde düzenlenen gösterilere, İçişleri Bakanlığı göre 116 bin 500, organizatörlerden Genel İş Konfederasyonuna (CGT) göre de 210 binden fazla kişi katıldı.