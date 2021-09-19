Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu başlıyor

ntv.com.tr 19.09.2021 - 17:18
Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163'te atılan Notre Dame Katedrali'nde, iki yıl önce çıkan yangının ardından restorasyon çalışmalarına başlanacağı açıklandı.
857 yıllık Katedral’in yangından zarar gören 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ve çatısının aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edileceği belirtildi.
Yangın nedeniyle ortaya çıkan kurşun, bina içindeki güvenlik tehlikesi ve ardından corona virüs salgını gibi nedenlerle 2 yıldır restorasyon aşamasına tam olarak geçilememişti.
Restorasyonu yürütecek şirketin belirlenmesinin ardından çalışmaların başlayacağı aktarıldı. İlk etapta Eylül ayı içinde binanın iç duvarlarının ve zemininin temizliği yapılarak çalışmalar için ilk adımın atılacağı belirtildi.
Nisan 2019’daki yangından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Macron, katedralin yeniden açılışının 2024’te gerçekleşecek Paris Olimpiyat Oyunları’na yetiştirileceği ve 5 yıl içinde bitirileceği sözünü vermişti.