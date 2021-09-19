Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu başlıyor

2019 yılında çıkan bir yangınla çatısı ve kuleleri alevlere teslim olan Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonunun başlayacağı açıklandı. Corona virüs pandemisi nedeniyle aksayan çalışmaların yangından 2 yıl sonra hayata geçirileceği belirtildi.

ntv.com.tr 19.09.2021 - 17:18

Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu başlıyor - 1

Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163'te atılan Notre Dame Katedrali'nde, iki yıl önce çıkan yangının ardından restorasyon çalışmalarına başlanacağı açıklandı. 

857 yıllık Katedral’in yangından zarar gören 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ve çatısının aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edileceği belirtildi.

Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu başlıyor - 2
Restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 833 milyon dolar gibi rekor bağış toplanırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katedral'in onarım çalışmalarını yönetecek bir kamu birimi oluşturdu.
Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu başlıyor - 3

COVİD-19 NEDENİYLE ERTELENDİ

Yangın nedeniyle ortaya çıkan kurşun, bina içindeki güvenlik tehlikesi ve ardından corona virüs salgını gibi nedenlerle 2 yıldır restorasyon aşamasına tam olarak geçilememişti.

Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu başlıyor - 4

Restorasyonu yürütecek şirketin belirlenmesinin ardından çalışmaların başlayacağı aktarıldı. İlk etapta Eylül ayı içinde binanın iç duvarlarının ve zemininin temizliği yapılarak çalışmalar için ilk adımın atılacağı belirtildi.

Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu başlıyor - 5

Nisan 2019’daki yangından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Macron, katedralin yeniden açılışının 2024’te gerçekleşecek Paris Olimpiyat Oyunları’na yetiştirileceği ve 5 yıl içinde bitirileceği sözünü vermişti.

Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu başlıyor - 6
Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu için söz verilen 5 yıllık sürenin aksine, Notre Dame'ın Papazı Patrick Chauvet, restorasyonun 15 ila 20 yıl sürebileceğini söylemişti.

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