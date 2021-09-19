Paris’teki Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu başlıyor

857 yıllık Katedral’in yangından zarar gören 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ve çatısının aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edileceği belirtildi.

Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163'te atılan Notre Dame Katedrali'nde, iki yıl önce çıkan yangının ardından restorasyon çalışmalarına başlanacağı açıklandı.

Restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 833 milyon dolar gibi rekor bağış toplanırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katedral'in onarım çalışmalarını yönetecek bir kamu birimi oluşturdu.