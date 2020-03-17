Paris'ten kaçış

Tony adında 58 yaşında bir iş insanı, “ayrılmamın nedeni kısıtlamalar yakın zamanda burada daha da sertleşecek” diyerek şehirden ayrılma sebebini açıklayan Tony dışarı çıkmak için sürekli bir belge indirmenin saçma olduğunu ama polisin ve ordunun bu bürokrasiyi güçlendireceğini söyledi.