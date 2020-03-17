Paris'ten kaçış

ntv.com.tr 17.03.2020 - 15:58
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün gece canlı yayında yaptığı açıklamada “corona virüs ile savaştayız” dedi ve sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
Paris, sokağa çıkma yasağına hazırlanırken, İngilizler ve diğer gezginler de dahil olmak üzere binlerce insan Paris’ten kaçmaya başladı.
Salı günü öğleden sonra yeni katı önlemler yürürlüğe girmeden önce tren ve otobüs istasyonunda büyük kuyruklar oluşmaya başladı.
Hükümetin “evde kalma” önleminden dolayı memnuniyet duyulmasına rağmen Fransa devletine ait demiryolu hizmetleri kuruluşu olan SNCF, polisin tecrit uygulayacağı şehir merkezlerinden ayrılan çok sayıda kişi olduğunu bildirdi.
İnsanlar ihtiyaçları olan resmi belgeyi internet üzerinden indirebilecek. Belgeyi indirmeyen herkes 38 Euro para cezasına çarptırılacak. Gıda alışverişi yapmak için dışarı çıkmak serbest bırakıldı, süpermarketler daha açılmadan önce bile önlerinde küçük kuyruklar oluşmuştu.
Birçok insan, Paris’ten Londra’ya giden yüksek hızlı trenlerin olduğu ana istasyonları kullanıyor.
Tony adında 58 yaşında bir iş insanı, “ayrılmamın nedeni kısıtlamalar yakın zamanda burada daha da sertleşecek” diyerek şehirden ayrılma sebebini açıklayan Tony dışarı çıkmak için sürekli bir belge indirmenin saçma olduğunu ama polisin ve ordunun bu bürokrasiyi güçlendireceğini söyledi.
Şehirden ayrılmayı tercih eden çoğunluk apartman dairesinde kalmaktansa, kırsal alanda kendi kendilerini tecrit etmeyi tercih ettiklerini söylüyor.
Sosyal medyada bu sabah bu toplu göçlerden endişeler dile getirildi ve Parislilerin hastalığı kırsal topluluklara yayma potansiyeli ortaya çıktı.