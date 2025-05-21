Parkinson'un erken uyarı işareti olabilir: Uzmanlar "asla görmezden gelmeyin" diyor

GÖRME SORUNLARI ERKEN BELİRTİ OLABİLİR

Parkinson hastalığı genellikle titreme, hareketlerde yavaşlama, kas tutukluğu ve koku kaybı gibi belirtilerle tanınıyor. Ancak Dr. Krishan’a göre, görme ile ilgili değişiklikler de erken uyarı işaretleri arasında yer alıyor. Bu değişiklikler arasında çift görme, halüsinasyonlar, kuru gözler ve derinlik algısında bozulma bulunuyor.



Dr. Krishan, bu durumun özellikle ev ortamında ciddi riskler oluşturabileceğini belirterek, "Örneğin küvete girmek Parkinson hastaları için tehlikeli olabilir. Islak ve kaygan yüzeyler düşme riskini artırır. Bu nedenle banyo yerine duş tercih etmek daha güvenli olabilir" dedi.





