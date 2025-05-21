Parkinson'un erken uyarı işareti olabilir: Uzmanlar "asla görmezden gelmeyin" diyor

Uzmanlar, günlük yaşamda karşılaşılan küçük motor beceri sorunlarının, basit bir beceriksizlikten öte ciddi bir nörolojik hastalığın erken sinyali olabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar derinlik algısındaki bozulmaların Parkinson hastalığının erken belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

Parkinson'un erken uyarı işareti olabilir: Uzmanlar "asla görmezden gelmeyin" diyor - 1

Günlük yaşamda zaman zaman yaşanan koordinasyon sorunları örneğin paralel park etmekte zorlanmak ya da topu tutamamak çoğu zaman önemsenmeyebiliyor. Ancak uzmanlara göre, bu tür sorunlar Parkinson hastalığının ilk işaretleri arasında yer alabilir.

Dr. Punam Krishan, "Parkinson hastalarının çoğunda derinlik algısı bozulur. Bu da hareket kabiliyetinde ciddi sıkıntılar yaratır" dedi.


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Parkinson'un erken uyarı işareti olabilir: Uzmanlar "asla görmezden gelmeyin" diyor - 2

GÖRME SORUNLARI ERKEN BELİRTİ OLABİLİR

Parkinson hastalığı genellikle titreme, hareketlerde yavaşlama, kas tutukluğu ve koku kaybı gibi belirtilerle tanınıyor. Ancak Dr. Krishan’a göre, görme ile ilgili değişiklikler de erken uyarı işaretleri arasında yer alıyor. Bu değişiklikler arasında çift görme, halüsinasyonlar, kuru gözler ve derinlik algısında bozulma bulunuyor.

Dr. Krishan, bu durumun özellikle ev ortamında ciddi riskler oluşturabileceğini belirterek, "Örneğin küvete girmek Parkinson hastaları için tehlikeli olabilir. Islak ve kaygan yüzeyler düşme riskini artırır. Bu nedenle banyo yerine duş tercih etmek daha güvenli olabilir" dedi.


Parkinson'un erken uyarı işareti olabilir: Uzmanlar "asla görmezden gelmeyin" diyor - 3

Aynı şekilde merdivenlerin de derinlik algısı bozulmuş bireyler için büyük risk oluşturduğunu ifade eden Krishan, “Yaşlı sevdiklerimizin görüşlerinin bozulup bozulmadığını düzenli olarak kontrol etmek, kazaları önlemede çok önemlidir” diye konuştu.


Parkinson'un erken uyarı işareti olabilir: Uzmanlar "asla görmezden gelmeyin" diyor - 4

BASİT ÖNLEMLER HAYAT KURTARIYOR

Uzmanlara göre, Parkinson hastalığına karşı ev ortamında alınacak basit önlemler, hem yaşam kalitesini artırıyor hem de bağımsızlığı korumaya yardımcı oluyor. Tutunma barları, merdiven asansörleri ve kaymaz paspaslar gibi basit düzenlemeler, güvenli hareket alanları oluşturuyor.

Dr. Krishan, “Yaşlandıkça evde güvenli şekilde hareket edebilmek, bağımsız yaşamın anahtarıdır. Bu tür belirtileri erken fark etmek, gerekli desteği zamanında almayı sağlar” dedi.

İngiltere'de her saat başı iki kişiye Parkinson tanısı konuyor.

Parkinson hastalığı, beyinde hareketleri kontrol eden dopamin üreten hücrelerin kaybıyla ortaya çıkıyor. Hücrelerin zamanla yok olması, hastalığın ilerlemesine ve günlük yaşam aktivitelerinin giderek zorlaşmasına neden oluyor.


Parkinson'un erken uyarı işareti olabilir: Uzmanlar "asla görmezden gelmeyin" diyor - 5

Parkinson’un kesin nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak güncel bilimsel görüş, genetik faktörlerle çevresel etkilerin birleşiminin bu nörolojik bozukluğu tetikleyebileceği yönünde. Şu an için kesin bir tedavi yöntemi bulunmasa da, semptomların kontrol altına alınmasını ve yaşam kalitesinin korunmasını sağlayacak çeşitli tedavi seçenekleri mevcut.

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