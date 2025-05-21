Parkinson'un erken uyarı işareti olabilir: Uzmanlar "asla görmezden gelmeyin" diyor
Uzmanlar, günlük yaşamda karşılaşılan küçük motor beceri sorunlarının, basit bir beceriksizlikten öte ciddi bir nörolojik hastalığın erken sinyali olabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar derinlik algısındaki bozulmaların Parkinson hastalığının erken belirtisi olabileceğine dikkat çekti.
Günlük yaşamda zaman zaman yaşanan koordinasyon sorunları örneğin paralel park etmekte zorlanmak ya da topu tutamamak çoğu zaman önemsenmeyebiliyor. Ancak uzmanlara göre, bu tür sorunlar Parkinson hastalığının ilk işaretleri arasında yer alabilir.
Dr. Punam Krishan, "Parkinson hastalarının çoğunda derinlik algısı bozulur. Bu da hareket kabiliyetinde ciddi sıkıntılar yaratır" dedi.