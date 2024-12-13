Parmak çıtlatmak zararlı bir alışkanlık mı? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı

Parmak çıtlatma, parmaklar arasındaki eklem sıvısının, parmakları gerdiğimizde meydana gelen basınç değişikliği ile hareket etmesi sonucu ses çıkarmasıdır. Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, parmak çıtlatma alışkanlığı olan kişiler ile olmayanlar arasındaki farkları inceledi. Araştırmanın sonuçları, parmak çıtlatmanın eklem kireçlenmesi gibi hastalıklarla herhangi bir ilişkisi olmadığını gösterdi. Uzmanlar, parmak çıtlatma alışkanlığı olan bireylerde eklem sağlığında bir bozulma ya da kireçlenme belirtilerine rastlamadıklarını belirtti. Ayrıca, bu kişilerde eklem hastalıklarının yaygınlık oranının, parmak çıtlatmayanlarla aynı olduğu ifade edildi.