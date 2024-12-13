Parmak çıtlatmak zararlı bir alışkanlık mı? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı

Dünyada milyonlarca kişi, parmak çıtlatma alışkanlığından vazgeçemiyor. Parmak çıtlatmanın, eklemlerde kireçlenmeye yol açabildiğine dair yaygın bir teori bulunsa da, bilimsel açıklamalar bu görüşün gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.

Parmak çıtlatmak zararlı bir alışkanlık mı? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 1

Parmak çıtlatma, parmaklar arasındaki eklem sıvısının, parmakları gerdiğimizde meydana gelen basınç değişikliği ile hareket etmesi sonucu ses çıkarmasıdır. Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, parmak çıtlatma alışkanlığı olan kişiler ile olmayanlar arasındaki farkları inceledi. Araştırmanın sonuçları, parmak çıtlatmanın eklem kireçlenmesi gibi hastalıklarla herhangi bir ilişkisi olmadığını gösterdi. Uzmanlar, parmak çıtlatma alışkanlığı olan bireylerde eklem sağlığında bir bozulma ya da kireçlenme belirtilerine rastlamadıklarını belirtti. Ayrıca, bu kişilerde eklem hastalıklarının yaygınlık oranının, parmak çıtlatmayanlarla aynı olduğu ifade edildi.

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Parmak çıtlatmak zararlı bir alışkanlık mı? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 2

Bir başka önemli çalışma ise 1990 yılında California Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmada, parmak çıtlatma alışkanlığı olan 300'den fazla kişi ile parmak çıtlatmayan 300 kişilik bir grup karşılaştırıldı. Çalışma, parmak çıtlatan kişilerde eklem ağrısı ya da herhangi bir artrit belirtilerine rastlanmadığını ortaya koydu. Parmak çıtlatma alışkanlığının, eklemdeki kas-iskelet sistemini olumsuz etkilemediği sonucuna varıldı. 

Parmak çıtlatmak zararlı bir alışkanlık mı? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 3

1975 yılında American Journal of Medicine dergisinde yer alan bir başka araştırmada, parmak çıtlatma alışkanlığının uzun vadeli eklem sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. Çalışma, parmak çıtlatmanın eklemde herhangi bir yapı bozulmasına ya da ciddi bir artrit gelişimine yol açmadığını gösterdi. Araştırmanın bulgularına göre, çıtlatma sesini oluşturan gaz patlaması, sadece eklem sıvısındaki hava kabarcıklarının çözünmesiyle ilgili ve eklemlerde fiziksel bir bozulma yaratmıyor.

Parmak çıtlatmak zararlı bir alışkanlık mı? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 4

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından olan Harvard Üniversitesi, 2009 yılında parmak çıtlatmanın bağlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığını inceledi. Bu çalışmada, parmak çıtlatmanın bağlarda esneme ya da hasara yol açmadığını bulundu. Ayrıca, bağların yapısal bütünlüğü üzerinde bir değişikliğe neden olmadığı da belirtti.

Parmak çıtlatmak zararlı bir alışkanlık mı? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 5

Bugüne kadar yapılan pek çok bilimsel araştrma, parmak çıtlatmanın uzun vadede eklem sağlığını etkilemediğini ve parmaklarda hasara yol açmadığını gösteriyor.

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