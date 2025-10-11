Pasaporta damga resmen bitiyor: Schengen'de dijital dönem başlıyor
Schengen bölgesine girişlerde pasaport dönemi sona eriyor. Avrupa Birliği, 12 Ekim’de yürürlüğe girecek yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES) ile Schengen sınırlarında artık parmak izi ve yüz tanıma verilerini toplayacak. Bu uygulama ile seyahat süreleri otomatik olarak izlenecek. Pasaport damgalama dönemi ise 2026 baharında sona erecek.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES) 12 Ekim'de uygulamaya başlayacak.
AB’ye kimlerin girebileceği ve ne kadar süre kalabileceği konusunda kurallar değişmedi.
Ancak yeni sistem, ziyaretçilerin Schengen bölgesi içindeki sınır geçişlerini biyometrik veriler aracılığıyla takip edecek.