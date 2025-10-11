Pasaporta damga resmen bitiyor: Schengen'de dijital dönem başlıyor

TÜM ÜLKELERDE AYNI ANDA MI BAŞLAYACAK?

Yoğunluk yaşanmaması için uygulama aşamalı olarak devreye alınacak. Her üye ülke, sistemi nerede ve nasıl uygulayacağına kendisi karar verecek.

AB Komisyonu, ülkelerin 12 Ekim’den itibaren en az bir sınır noktasında sistemi aktif hale getirmesini şart koştu.

30 gün içinde yolcuların yüzde 10’unun, 90 gün içinde yüzde 35’inin, 150 gün içinde yüzde 50’sinin, 180 gün sonunda (9 Nisan 2026) ise tüm yolcuların sisteme kaydedilmiş olması gerekiyor.

Sistem deniz, kara ve hava yollarındaki geçiş noktalarında aşamalı olarak yaygınlaştırılacak.