Pasifik Ada ülkesi pandeminin ikinci yılında Covid-19 vakası tespit etti

12 YAŞ ÜSTÜ YÜZDE 99,6 AŞILANDI

Resmi veriler ise, adada yaşayan 12 yaş ve üzerindeki yaklaşık 17 bin kişinin yüzde 99.6'sının çift aşılı olduğunu ve uygun olanların yüzde 70'inin destekleyici aşılarını olduğunu gösteriyor.

Aralık ayında ülke, geri dönüş uçuşuyla geldikten sonra karantinaya alınan ve topluma karışmayan bir kişide bir Covid-19 vakası bildirdi.