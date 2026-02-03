Patır patır düştüler. Gökten iguana yağdı. 1000 tanesi yerden toplandı
03.02.2026 22:26
Son Güncelleme: 03.02.2026 22:39
NTV - Haber Merkezi
ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle iguanalar dondu. Ağaçlardan düşen ve hareketsiz kalan yüzlerce iguananın toplanması için yasal izin çıkarıldı. Yetkililer bir süre sonra "Artık getirmeyin" dedi.
ABD'yi etkisi altına alan aşırı soğuk hava dalgası Florida'nın sıcak kanlı hayvanlarını vurdu. Soğuk nedeniyle iguanalar donarak ağaçlardan düştü ve hareketsiz kaldı.
Soğuk havanın kurbanı olan yeşil iguanalar için Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) tarafından geçici bir karar çıkarılarak vatandaşlar tarafından toplanmasına iki günlük süreyle izin verildi. İki günlük sürenin ardından vatandaşlara bulduklarını “insani koşullarda öldürme” izni verildi. Florida istilacı saydığı bu türle zaten uzun süredir mücadele ediyordu.
Donarak kalan hayvanların toplanarak, ısıtmaya çalışmadan Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu’na ulaştırılması çağrısı yapıldı.
İznin ardından bölgede hareketsiz kalan 1000'den fazla iguana halk tarafından toplanarak yetkililere teslim edildi.
Yetkililer, yeşil iguanaların Florida’da istilacı tür olarak kabul edildiğini ve çevreye ciddi zarar verdiğini vurgularken teslim edilen hayvanların insancıl koşullarda ötenazi yapılacağı belirtildi.