Patır patır düştüler. Gökten iguana yağdı. 1000 tanesi yerden toplandı

Soğuk havanın kurbanı olan yeşil iguanalar için Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) tarafından geçici bir karar çıkarılarak vatandaşlar tarafından toplanmasına iki günlük süreyle izin verildi. İki günlük sürenin ardından vatandaşlara bulduklarını “insani koşullarda öldürme” izni verildi. Florida istilacı saydığı bu türle zaten uzun süredir mücadele ediyordu.



Donarak kalan hayvanların toplanarak, ısıtmaya çalışmadan Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu’na ulaştırılması çağrısı yapıldı.