Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle şehirdeki çevre binalarda büyük hasar meydana geldi. İşte olay yerinden yansıyan görüntüler...

Reuters 04.08.2020 - 19:46 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 20:03

Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 1
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 2
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 3
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 4
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 5
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 6
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 7
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 8
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 9
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 10
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 11
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 12
Patlamanın vurduğu Beyrut'tan ilk görüntüler - 13

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