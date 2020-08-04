Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu. İşte olay yerinden yansıyan görüntüler...

Reuters 04.08.2020 - 19:20 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 19:44

Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler - 1
Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler - 2
Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler - 3
Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler - 4
Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler - 5
Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler - 6
Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler - 7
Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler - 8
Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler - 9

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