Patlamanın yerle bir ettiği Beyrut'tan görüntüler

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu. İşte olay yerinden yansıyan görüntüler...
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Reuters 04.08.2020 - 19:20| Son Güncelleme : 04.08.2020 - 19:44
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