Patlamanın yıl dönümü: Beyrut limanına anıt heykel açıldı

ntv.com.tr 03.08.2021 - 12:16 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 12:17
Geçtiğimiz yıl 4 Ağustos’ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından patlamanın meydana geldiği alanda anıt heykel açıldı.
6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ve 207 kişinin hayatını kaybettiği patlama alanına yapılan heykel enkazdan kalanlarla yapıldı.
Bir dizi özel şirket tarafından finanse edilerek gerçekleştirilen heykele “Jest” adı verilirken, eseri patlamanın kurbanlarını anmak istediğini söyleyen Beyrutlu bir sanatçı ve Lübnanlı mimar Nadim Karam geliştirdi.
Eseri geliştirenlerden Lübnanlı mimar Nadim Karam, hayatını kaybedenlerin ailelerinin de yapılan işe olumlu bakmasını umduğunu söylerken, "Küllerden yapılmış bir dev, şehrin yaraları ve henüz iyileşmeyen insanların yaraları var” diye konuştu.
Beyrut limanındaki patlamada 207 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış ve Beyrut’un büyük bir bölümü yok olmuştu.
Patlamanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir üst düzey yetkilinin soruşturma altına alınmadığı aktarılırken birçok Lübnanlı, adaletin anıtlardan önce gelmesi gerektiğini söyledi.
‘BAZI LÜBNANLI YETKİLİLER RİSKLERİ BİLİYORDU’
İnsan Hakları İzleme Örgütü de patlamanın birinci yılında yayımladığı raporda, bazı Lübnanlı yetkililerin meydana gelen ölümcül patlamadan önce Beyrut limanında depolanan amonyum nitratın yarattığı ölümcül riskleri bildiğini ve bunu zımnen kabul ettiğini gösteren güçlü kanıtlar olduğu sonucuna varıldığını açıkladı.
Yayımlanan raporda 700 sayfadan fazla bulgu ve belge yer alırken, soruşturmada ayrıca, birden fazla Lübnanlı yetkilinin Lübnan yasalarına göre cezai olarak ihmalkar olduğuna dair kanıtlar olduğu sonucuna varıldığı aktarıldı.