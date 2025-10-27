Patlamaya hazır 66 bin ton bomba: Gazze'ye dönenleri bekleyen tehdit
İsrail'in Gazze'ye iki yıllık saldırıları, geride 66 bin ton patlamamış mühimmat bıraktı. Patlamaya hazır bombalar nedeniyle şimdiye kadar en az 53 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesin ardından evlerine dönenler, bir mayın tarlasıyla karşı karşıya.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi'ne dönüşler sürüyor.
Ancak Filistinliler, İsrail'in bomba tehditlerinden kaçamıyor.
Gazze Şehri'nde bulunan Şifa Hastanesi'nde görev yapan acil doktoru Harriet, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, ateşkesin ardından evlerine dönen çok sayıda Filistinlinin, patlamamış mühimmatlar nedeniyle yaralandığını söyledi.