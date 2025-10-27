Patlamaya hazır 66 bin ton bomba: Gazze'ye dönenleri bekleyen tehdit

İKİ KÜÇÜK KARDEŞE ŞARAPNEL İSABET ETTİ

Doktor Harriet, "Ağır bombardımanların ardından insanlar kuzeye dönüyor. Enkazın içinde çadırlar kuruyorlar ve burada çok sayıda patlamamış roket var" diye konuştu.

Harriet, bu mühimmatlar nedeniyle yaralananlar arasında çocukların da olduğunu söyledi. Ekibinin yakın zamanda, bir bombadan saçılan şarapnel parçalarıyla 5 ve 7 yaşlarında iki kardeşi tedavi ettiğini belirtti.