Patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisindeydi)

Hamish Harding

58 yaşındaki İngiliz maceraperest Hamish Harding, Dubai merkezli bir özel jet bayisi olan Action Aviation'ı yönetiyor ve birçok keşif başarısını tamamladı. Okyanus derinliğinde geçirilen en uzun süre dahil olmak üzere üç Guinness Dünya Rekoru sahibidir.