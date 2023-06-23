Patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisindeydi)

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolanTitan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını duyurdu. Denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğünü açıkladı. Peki, patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı?

Patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisindeydi) - 1

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik amaçlı Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisindeydi) - 2

DENİZALTINDA KİMLER VAR?

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyordu.

Patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisindeydi) - 3

Hamish Harding

58 yaşındaki İngiliz maceraperest Hamish Harding, Dubai merkezli bir özel jet bayisi olan Action Aviation'ı yönetiyor ve birçok keşif başarısını tamamladı. Okyanus derinliğinde geçirilen en uzun süre dahil olmak üzere üç Guinness Dünya Rekoru sahibidir.

Patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisindeydi) - 4

Shahzada ve Süleyman Davud

48 yaşındaki İngiliz işadamı Shahzada Dawood, Pakistan'ın en zengin ailelerinden birinden. Denizaltıda 19 yaşındaki öğrenci oğlu Süleyman ile seyahat ediyordu. Shahzada, büyük bir gübre firması olan Pakistanlı holding Engro Corporation'ın başkan yardımcısıdır. ABD'de Philadelphia'da ve  İngiltere'de Buckingham Üniversitesi'nde okudu.

Patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisindeydi) - 5

Paul-Henry Nargeolet

Eski bir Fransız Donanması dalgıcı olan 77 yaşındaki Bay Nargeolet de gemideydi.Titanik enkazının haklarına sahip bir şirkette sualtı araştırmaları müdürü olarak görev alıyordu.

Patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisindeydi) - 6

Stockton Rush

61 yaşındaki Stockton Rush, Titanic seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su. Rush, daha önce deneysel bir uçak tasarlamış ve diğer küçük dalgıç gemilerde çalışmış deneyimli bir mühendistir.Bay Rush, şirketi 2009 yılında kurarak müşterilere derin deniz yolculuğunu deneyimleme şansı sundu ve 2021'de Titanik enkazı alanına geziler sunmaya başladığında dünya çapında manşetlere taşındı.

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