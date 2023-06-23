Patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisindeydi)
ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolanTitan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını duyurdu. Denizaltının sahibi OceanGate firması, denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğünü açıkladı. Peki, patlayarak parçalara ayrılan denizaltında kimler vardı?
Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik amaçlı Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söyledi.