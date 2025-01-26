Patlayıcıyla müzenin kapısını havaya uçurdular! Milattan önceye ait paha biçilmez eserler çalındı

Açıklamada, Müze Müdürü Harry Tupan'ın, “Bu, hem Assen'deki Drents Müzesi hem de Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için kara bir gün. Dün gece yaşanan olaylar nedeniyle derinden sarsıldık. Rumen meslektaşlarımıza karşı büyük mahcubiyet duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.



Müzenin hafta sonu ziyarete kapatıldığı bildirildi.