Patlayıcıyla müzenin kapısını havaya uçurdular! Milattan önceye ait paha biçilmez eserler çalındı
Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'da bir müzeye götürülen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserlerin çalındı. Hırsızların patlayıcı kullanarak müze kapısını açtıkları belirtildi. Çalınan tarihi eserler milattan önce 450 yıllara aitti.
Hollanda polisi, Assen kentindeki Drents Müzesi'ne düzenlenen soygunda, aralarında Romanya'nın en değerli tarihi eserlerinden Cotofeneşti Altın Miğferi ve üç kraliyet bileziğinin de bulunduğu objelerin çalındığını duyurdu.