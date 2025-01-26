Patlayıcıyla müzenin kapısını havaya uçurdular! Milattan önceye ait paha biçilmez eserler çalındı

Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'da bir müzeye götürülen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserlerin çalındı. Hırsızların patlayıcı kullanarak müze kapısını açtıkları belirtildi. Çalınan tarihi eserler milattan önce 450 yıllara aitti.

Patlayıcıyla müzenin kapısını havaya uçurdular! Milattan önceye ait paha biçilmez eserler çalındı - 1

Hollanda polisi, Assen kentindeki Drents Müzesi'ne düzenlenen soygunda, aralarında Romanya'nın en değerli tarihi eserlerinden Cotofeneşti Altın Miğferi ve üç kraliyet bileziğinin de bulunduğu objelerin çalındığını duyurdu.

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Patlayıcıyla müzenin kapısını havaya uçurdular! Milattan önceye ait paha biçilmez eserler çalındı - 2

Açıklamada, müze kapısının saat 03.45'te patlayıcı kullanılarak açıldığı ve soygunun birden fazla kişi tarafından yapıldığı kaydedildi.

Polis, müzenin yakınlarında yanmış halde bulunan bir aracın soygunla bağlantılı olabileceğini araştırırken failleri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.

Patlayıcıyla müzenin kapısını havaya uçurdular! Milattan önceye ait paha biçilmez eserler çalındı - 3

Drents Müzesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Romanya Ulusal Tarih Müzesi'nden ödünç alınan ve milattan önce 450'ye dayanan Cotofeneşti Altın Miğferi ile üç Dacian kraliyet bileziğinin çalındığı doğrulandı.

Patlayıcıyla müzenin kapısını havaya uçurdular! Milattan önceye ait paha biçilmez eserler çalındı - 4

Açıklamada, Müze Müdürü Harry Tupan'ın, “Bu, hem Assen'deki Drents Müzesi hem de Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi için kara bir gün. Dün gece yaşanan olaylar nedeniyle derinden sarsıldık. Rumen meslektaşlarımıza karşı büyük mahcubiyet duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Müzenin hafta sonu ziyarete kapatıldığı bildirildi.

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