"Pedofili adası" için 73 sayfalık rapor: Dokunmak yok, selfie yasak

BAŞRAHİPTEN ÖZÜR

Caldey'in şu anki başrahibi Peder Jan Rossey, 2017 yılında Guardian tarafından ortaya çıkarılan istismar ve örtbas edilmesi nedeniyle özür diledi.

Rossey, “Peder Thaddeus Kotik tarafından istismara uğrayan çocukların çektiği büyük acıları ve bunu gizli tutan kapalı gizlilik ve örtbas kültürünü derin bir üzüntü ve esefle okudum" dedi.

Çocukların istismarını durdurmak için fırsatların kaçırıldığının açık olduğunu söyleyen Rossey, şunları söyledi: "Çocukların yetişkinlere seslendiğini ve hiçbir önlem alınmadığını duymak özellikle yürek parçalayıcıdır. Çocuklar ve aileleri desteklenmeleri ve dinlenmeleri gerekirken başarısızlığa uğratılmışlardır. İstismarların yasal makamlara bildirilmesi gerekirdi."