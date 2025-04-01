Pedofili milyarder Epstein kurbanı kadın kaza geçirdi! "Sayılı günüm kaldı"

Giuffre'nin açıklamalarına göre, "110 km hızla giden" okul otobüsü, dönüş için yavaşladığı sırada kendisine çarptı. Ancak kazanın tam olarak ne zaman ve nerede meydana geldiği belirtilmedi.

CNN'e yapılan açıklamada, Virginia'nın ciddi bir kaza geçirdiği ve şu anda hastanede tıbbi bakım aldığı belirtildi.