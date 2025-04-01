Pedofili milyarder Epstein kurbanı kadın kaza geçirdi! "Sayılı günüm kaldı"

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasının kilit isimlerinden biri olan Virginia Giuffre trafik kazası geçirdi. Geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan kadın böbrek yetmezliği nedeniyle hayati tehlikesi olduğunu açıkladı.

Pedofili milyarder Epstein kurbanı kadın kaza geçirdi! "Sayılı günüm kaldı" - 1

ABD'de pek çok ünlü isimle bağlantısı bulunan "pedofili" milyarder Jeffrey Epstein davasının kilit isimlerinden ve İngiltere Prensi Andrew'la cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını iddia eden Virginia Giuffre, trafik kazası geçirdi.

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Pedofili milyarder Epstein kurbanı kadın kaza geçirdi! "Sayılı günüm kaldı" - 2

"DÖRT GÜN ÖMRÜM KALDI"

Giuffre, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, bir okul otobüsüyle geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve böbrek yetmezliği nedeniyle dört günlük ömrü kaldığını söyledi.

Yüzü morluklarla dolu bir şekilde hastane yatağında yatan Giuffre, kazanın ardından yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı.

Pedofili milyarder Epstein kurbanı kadın kaza geçirdi! "Sayılı günüm kaldı" - 3

Giuffre'nin açıklamalarına göre, "110 km hızla giden" okul otobüsü, dönüş için yavaşladığı sırada kendisine çarptı. Ancak kazanın tam olarak ne zaman ve nerede meydana geldiği belirtilmedi.

CNN'e yapılan açıklamada, Virginia'nın ciddi bir kaza geçirdiği ve şu anda hastanede tıbbi bakım aldığı belirtildi.

Pedofili milyarder Epstein kurbanı kadın kaza geçirdi! "Sayılı günüm kaldı" - 4

POLİS HAYATİ TEHLİKESİ YOK DEDİ

Batı Avustralya Polisi, 24 Mart'ta Perth yakınlarında meydana gelen küçük bir çarpışma raporuna yönlendirildi. Polis, çarpışmanın bir araba ile bir otobüs arasında olduğunu ve kazada bildirilen bir yaralanma olmadığını açıkladı.

Kaynaklar, Giuffre'nin şu anda Perth'teki bir hastanede tedavi gördüğünü, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Pedofili milyarder Epstein kurbanı kadın kaza geçirdi! "Sayılı günüm kaldı" - 5

PRENS SUÇLAMALARI REDDETTİ

Giuffre, Epstein'ın en önde gelen suçlayıcılarından biriydi. 2019 yılında, Epstein'ın kendisini cinsel istismara uğrattığını ve 17 yaşındayken Prens Andrew da dahil olmak üzere Epstein'ın arkadaşlarıyla ilişkiye girmeye zorladığını iddia etmişti. Prens Andrew, tüm suçlamaları reddetmişti.

Pedofili milyarder Epstein kurbanı kadın kaza geçirdi! "Sayılı günüm kaldı" - 6

Giuffre, 2021 yılında Prens Andrew'a karşı cinsel istismar davası açmış, ancak 2022 yılında mahkeme dışında anlaşmaya varmıştı. Anlaşma, prensin büyük bir tazminat ödemesinin yanı sıra Giuffre'nin yardım kuruluşuna bağış yapmayı içeren bir şartı da kapsıyordu.

Jeffrey Epstein, 2008'de fuhuş suçlamalarını kabul etmiş ve 2019 yılında suçlu bulunmuştu. Ancak yargılanmadan önce hapishanede intihar ederek hayatına son verdi.

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