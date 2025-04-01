Pedofili milyarder Epstein kurbanı kadın kaza geçirdi! "Sayılı günüm kaldı"
Pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasının kilit isimlerinden biri olan Virginia Giuffre trafik kazası geçirdi. Geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan kadın böbrek yetmezliği nedeniyle hayati tehlikesi olduğunu açıkladı.
ABD'de pek çok ünlü isimle bağlantısı bulunan "pedofili" milyarder Jeffrey Epstein davasının kilit isimlerinden ve İngiltere Prensi Andrew'la cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını iddia eden Virginia Giuffre, trafik kazası geçirdi.