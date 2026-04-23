Pehlevi'ye Berlin'de boyalı protesto
23.04.2026 15:18
Erdem Güzel
Son İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi, basın toplantısı düzenledikten sonra protesto edildi.
PEHLEVİ'YE BERLİN'DE PROTESTO
İran tahtının eski veliaht prensi Rıza Pehlevi, Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto edildi. Bir gösterici Pehlevi'ye kırmızı bir sızı fırlattı.
Rıza Pehlevi, Almanya'da bir basın toplantısı düzenliyordu. ABD ve İran arasındaki ateşkesi eleştirdiği toplantının ardından binadan çıkan Pehlevi'ye bir protestocu kırmızı bir sıvı fırlattı. Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine gelirken şüpheli, olay yerinde güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Olayın ardından destekçilerine el sallayan Pehlevi arabasına binerek olay yerinden ayrıldı.
İRAN'DAKİ PEHLEVİ DESTEĞİ BELİRSİZ
65 yaşındaki Pehlevi'nin kendisini ülkesinin geleceğinde bir rol alan bir lider olarak konumlandırmaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak yaklaşık 50 yıldır sürgünde olduktan sonra İran'da ne kadar desteğe sahip olduğu belirsizliğini koruyor.
Berlin ziyaretinde hiçbir hükümet temsilcisiyle görüşmeye davet edilmeyen Pehlevi, düzenlediği basın toplantısında ateşkes anlaşmasının "İran hükümetinin davranışlarının değişeceği ve birdenbire pragmatist olmuş insanlarla muhatap olma" varsayımına dayandığını savundu. "Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum," diyen Pehlevi. "Diplomasiye şans verilmemesi gerektiğini söylemiyorum, ancak diplomasiye yeterince şans verildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.r.