Pekin'de fuar doldu taştı. Sıra dışı evcil hayvanlar yok satıyor
25.03.2026 10:09
AFP
Çin’de hızla büyüyen egzotik evcil hayvan pazarı, gençlerin ilgisiyle genişliyor. Resmi verilere göre ülkede yaklaşık 17 milyon kişi egzotik hayvan besliyor.
EGZOTİK HAYVANLARA YOĞUN İLGİ
Pekin’de düzenlenen yıllık evcil hayvan fuarı, alışılmışın dışında manzaralara sahne oldu. Ziyaretçiler, yaklaşık 320 dolara satılan mirketlerle fotoğraf çekerken, yakınlarda dar kafeslerde tutulan rakunlar dikkat çekti.
Ülkenin dört bir yanından gelen kalabalıklar fuar alanını doldururken, etkinlikte kedi ve köpeklerden çok egzotik hayvanların öne çıktığı görüldü.
17 MİLYON KİŞİ EGZOTİK HAYVAN BESLİYOR
Çin’de egzotik evcil hayvan sektörü hızla genişliyor. Devlet medyasına göre pazarın büyüklüğü 10 milyar yuanı (yaklaşık 1 milyar 450 milyon dolar) buldu.
Resmi verilere göre ülkede yaklaşık 17 milyon kişi egzotik hayvan besliyor. Ancak hayvan hakları örgütleri, refah standartlarının yetersiz olduğu konusunda uyarıyor.
GENÇLERİN TERCİHİ DEĞİŞİYOR
Sıra dışı evcil hayvanlar özellikle gençler arasında popüler hale geldi. Sosyal medyada bu hayvanların nasıl bakılacağına dair videolar geniş kitlelere ulaşıyor.
Pekin’de mirket satın almak pazara giden 18 yaşındaki bir genç, egzotik hayvanların bakımının kedi ve köpeklere göre daha kolay olduğunu savundu. Daha önce şeker planörü beslediğini söyleyen genç, bu hayvanların “daha az zahmetli” olduğunu ifade etti.
SÜRÜNGENLERE ARTAN İLGİ
Fuarda yılanlar ve gekolar da yoğun ilgi gördü. Boynuna doladığı yeşil yılanıyla fuara katılan 24 yaşındaki bir ziyaretçi, hayvanıyla kurduğu bağı “arkadaşlık” olarak tanımladı.
Yılanların korkulacak canlılar olmadığını göstermek istediğini söyleyen ziyaretçi, bu algıyı değiştirmeyi hedeflediğini belirtti.
Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı ise egzotik hayvan trendinin güvenlik riskleri barındırdığı uyarısında bulundu. Açıklamada, bu hayvanların ticareti, bakımı ve terk edilmesinin çeşitli riskler taşıdığı ifade edildi.
SAĞLIK VE ÇEVRE RİSKİ
Uzmanlar, egzotik hayvanların hastalık taşıma potansiyeline dikkat çekiyor. Covid-19 pandemisinin ardından bu endişeler daha da artmış durumda.
Ayrıca doğaya bırakılan egzotik türlerin hızla çoğalarak ekosisteme zarar verebileceği ve biyolojik dengeyi bozabileceği ifade ediliyor.
BİLİNÇ EKSİKLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Uzmanlara göre tüketicilerin bir kısmı satın aldıkları hayvanlar hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Hangi türlerin yasal olduğu, bakım zorlukları ve uzun vadeli maliyetler gibi konularda eksik bilgi bulunduğu belirtiliyor.
Fuara katılan bazı ziyaretçiler de egzotik hayvanların insan yaşam alanlarına dahil edilmesinin çeşitli sonuçlar doğurabileceğini kabul ederken, bu hayvanlara olan ilgilerinin sürdüğünü ifade ediyor.