Pelé'den Ukrayna'daki harabe bir eve: 2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

Prestijli Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri jürisine göre, bir yanardağın havadan görünümü, Ukrayna'daki hasarlı bir binanın içinden bir kare ve bir köpek portresi geçtiğimiz yıl dünya çapında çekilen en iyi fotoğraflar arasında yer alıyor.
Fotoğrafçı Sasha Maslov, Ukrayna'nın Irpin kentindeki hasarlı bir apartmanda çektiği bu portreyle kısa listeye kaldı.
Fotoğraf: Sasha Maslov/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Her yıl düzenlenen yarışmanın portre, spor, manzara ve çevreyi kapsayan 10 profesyonel kategorisinde kısa listeye kalan eserler ve finalistler Sony Dünya Fotoğraf Organizasyonu tarafından açıklandı.
Alman fotoğrafçı Julia Christe, çektiği bu köpek portresi ile vahşi yaşam ve doğa kategorisinde kısa listeye kaldı.
Fotoğraf: Julia Christe/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Kazananlar, amatör fotoğrafçılara açık kategorilerin yanı sıra gençlik ve öğrenci yarışmalarının sonuçları ile birlikte 13 Nisan'da duyurulacak.
İtalyan fotoğrafçı Nicola Zolin, Brezilya'nın Santos kentinde bu yıl hayatını kaybeden futbol yıldızı Pelé için düzenlenen anma törenlerini görüntüledi.
Fotoğraf: Nicola Zolin/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Bu yılki yarışmaya 415 binden fazla fotoğraf katıldı ve bunların 180 binden fazlası profesyonel kategorilere girmeye hak kazandı. Organizatörler 2023'ün, ödüllerin 16 yıllık tarihindeki en yüksek katılım sayısına sahne olduğunu belirtti.
Fotoğrafçı Cesar Dezfuli, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma adasında bulunan bir volkandan çıkan lav akıntılarını fotoğrafladı.
Fotoğraf: Cesar Dezfuli/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Diğer taraftan, seçilen görüntüler, 30'dan fazla ülkeden gelen fotoğrafçılar tarafından Çin'deki terk edilmiş bir çimento fabrikasından Somali'deki bir balık pazarına kadar çeşitli yerlerde çekildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki bahçesinde görüntülenen barış aktivisti Liberata Buratwa, foto muhabiri Hugh Kinsella Cunningham'a poz verdi.
Fotoğraf: Hugh Kinsella Cunningham/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Küratörler, müze yetkilileri ve fotoğraf editörlerinden oluşan bir jüri heyeti, kararlarını hem katılımcıların teknik becerilerine hem de "hikaye anlatımına özgün bir yaklaşım" sergileyip sergilemediklerine göre verdi. Jüri başkanı Mike Trow bu yılın kazananlarını "heyecan verici ve zorlu" olarak tanımladı.
Fotoğrafçı Tariq Zaidi, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki kalabalık Hamar Weyne balık pazarını konu alan serisiyle ödüle layık görüldü.
Fotoğraf: Tariq Zaidi/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Trow, "Juri üyeleri, sanatta anlatısal gerçeklik ve eylemlilikle ilgili derin ve süregelen tartışmaların yanı sıra daha geniş çevresel, siyasi ve toplumsal bakış açılarını da ele aldılar." diye konuştu.
Marylise Vigneau'nun çektiği İkinci Dünya Savaşı gazisi Acek Urmanbetov'un portresi. Savaşta bir bacağını kaybeden 98 yaşındaki Urmanbetov, savaştan sonra Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde yaşadı. Urmanbetov, ayrıca kocaları Rusya'ya çalışmaya gittikten sonra çocuklarını tek başlarına büyüten ve SSCB yıkıldıktan sonra eşleri bir daha geri dönmeyen kadınlar hakkında bir kitap yazdı.
Fotoğraf: Marylise Vigneau/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kız futbol takımı fotoğrafçı Ebrahim Noroozi'ye böyle poz verdi.
Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
ABD'li sualtı fotoğrafçısı ve dalgıç Martin Broen'in kısa listeye kalan fotoğrafı.
Fotoğraf: Martin Broen/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Fotoğrafçı Corey Arnold, Kuzey Carolina'lı bir çift ile arka verandalarına gelen ayılar arasındaki ilişkiyi fotoğrafladı.
Fotoğraf: Corey Arnold/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
George Steinmetz tarafından havadan çekilen bu fotoğraf, Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki Guntur yakınlarında bir aile çiftliğinde güneşte kurutulmuş kırmızı biberlerin ayıklanmasını gösteriyor.
Fotoğraf: George Steinmetz/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Fotoğrafçı Simone Tramonte tarafından Danimarka'nın Kopenhag kentindeki bir sahilden çekilen Middelgrunden açık deniz rüzgar çiftliğinin görünümü.
Fotoğraf: Simone Tramonte/Sony Dünya FotoğrafçılıkÖdülleri 2023
Spor kategorisinde kısa listeye kalan Ronald Hoogendoorn, İtalyan voleybolcu Paola Egonu'nun bu karesini geçen yıl Hollanda'da düzenlenen Kadınlar Dünya Şampiyonası sırasında yakaladı.
Fotoğraf: Ronald Hoogendoorn/ Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Kanadalı fotoğrafçı Zhu Zhu'nun bu çarpıcı fotoğrafı vahşi yaşam ve doğa kategorisinde kısa listeye kaldı.
Fotoğraf: Zhu Zhu/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Fransız fotoğrafçı Thomas Morel-Fort, Senegalli genç jokey Fallou Diop'un talihini belgeleyen serisiyle kısa listeye kaldı.
Fotoğraf: Thomas Morel-Fort/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
İspanyol fotoğrafçı Andres Gallardo Albajar, merhum mimar Ricardo Bofill'in çalışmalarını belgeleyen serisiyle mimarlık ve tasarım kategorisinde ödüle layık görüldü
Fotoğraf: .Andres Gallardo Albajar/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
Çinli fotoğrafçı Mingrui Liu belgesel projeleri kategorisinde kısa listeye kaldı.
Fotoğraf: Mingrui Liu/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023
ABD'nin Nevada ve Arizona eyaletleri sınırındaki Hoover Barajı, Alman fotoğrafçı Jonas Kako tarafından görüntülendi.
Fotoğraf: Jonas Kakó/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023