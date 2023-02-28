Pelé'den Ukrayna'daki harabe bir eve: 2023 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

Trow, "Juri üyeleri, sanatta anlatısal gerçeklik ve eylemlilikle ilgili derin ve süregelen tartışmaların yanı sıra daha geniş çevresel, siyasi ve toplumsal bakış açılarını da ele aldılar." diye konuştu.

Marylise Vigneau'nun çektiği İkinci Dünya Savaşı gazisi Acek Urmanbetov'un portresi. Savaşta bir bacağını kaybeden 98 yaşındaki Urmanbetov, savaştan sonra Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde yaşadı. Urmanbetov, ayrıca kocaları Rusya'ya çalışmaya gittikten sonra çocuklarını tek başlarına büyüten ve SSCB yıkıldıktan sonra eşleri bir daha geri dönmeyen kadınlar hakkında bir kitap yazdı.

Fotoğraf: Marylise Vigneau/Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023