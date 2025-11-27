Pembe filler Tayland'da merhum kraliçe için yürüdü
27.11.2025 12:09
AFP
Pembeye boyanan filler merhum kraliçe için sarayın dışında eğilerek saygı duruşunda bulundu.
Tayland kralı Maha Vajiralongkorn'un annesi eski kraliçe Sirikit ekim ayında 93 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Kraliyet ailesi Tayland toplumunda önemli bir yere sahip. Merhum kraliçe Sirikit'in cenazesi uzun süre devam edecek anma törenleri ve cenaze töreni için özel bir tabuta koyuldu.
Ayutthaya eyaletindeki Kraliyet Fil Çiftliği Köyü'nün sahibi Laithongrian Meepan, uğurlu sayılan albino filleri taklit etmek için boyayla boyanmış pastel renkli kalın derili hayvanların geçit törenini organize etti. Bu organizasyonda merhum kraliçenin büyük memelilere olan sevgisinden ilham alındığı açıklandı.