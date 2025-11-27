Pembe filler Tayland'da merhum kraliçe için yürüdü

Tayland kralı Maha Vajiralongkorn'un annesi eski kraliçe Sirikit ekim ayında 93 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Kraliyet ailesi Tayland toplumunda önemli bir yere sahip. Merhum kraliçe Sirikit'in cenazesi uzun süre devam edecek anma törenleri ve cenaze töreni için özel bir tabuta koyuldu.