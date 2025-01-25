Pentagon belgeleri ortaya çıkardı: "Kennedy operasyonu reddettiği için öldürüldü"

Pentagon belgeleri, Kennedy suikastı dosyalarının neden gizli tutulmaya çalışıldığını ortaya koydu. İddiaya göre John F. Kennedy, Küba ile savaşı meşrulaştırmak amacıyla Amerikan vatandaşlarını hedef almayı amaçlayan gizli bir operasyonu onaylamayı reddettiği için öldürüldü. Kod adı "Northwoods Operasyonu" olan bu son derece gizli komplo planı, ABD kentlerine terör saldırısı düzenlemeyi ve daha sonra savaşı meşrulaştırmak adına Küba'yı suçlamayı amaçlıyordu. Suikastı çevreleyen komplo teorisi, eylemin ABD'nin "Derin Devleti" tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

Pentagon belgeleri ortaya çıkardı: "Kennedy operasyonu reddettiği için öldürüldü" - 1

ABD'NİN GİZLİ PLANI

Tüyler ürpertici Pentagon belgeleri, John F. Kennedy suikastı dosyalarının yayınlanmasının neden istenmediğini ortaya koydu.

ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın 1962'de imzaladığı 12 sayfalık raporda, 1960'larda Küba ile savaşı meşrulaştırmak amacıyla Amerikan vatandaşlarına karşı korkunç eylemler gerçekleştirmeyi amaçlayan gizli bir planın ayrıntıları yer alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Pentagon belgeleri ortaya çıkardı: "Kennedy operasyonu reddettiği için öldürüldü" - 2

NORTHWOODS OPERASYONU

Kod adı "Northwoods Operasyonu" olan bu son derece gizli komplo, ABD kentlerine terör saldırısı düzenlemeyi ve ardından Fidel Castro'yu devirmek için yürütülen savaş çabalarını desteklemek amacıyla Küba'yı suçlamayı amaçlıyordu.

Pentagon belgeleri ortaya çıkardı: "Kennedy operasyonu reddettiği için öldürüldü" - 3

"SUÇU KÜBA'YA ATABİLİRİZ"

Belgede, Amerikan düşmanlığını kışkırtmaya yönelik şiddet içeren fikirler arasında, "Miami bölgesinde, diğer Florida şehirlerinde ve hatta Washington'da bir Küba terör kampanyası geliştirebiliriz" ifadesi yer alıyor.

Bu gizli belgelere göre, ABD'li yetkililer, kendi askerlerini öldürmeyi bile önererek, "Guantanamo Körfezi'nde bir ABD gemisini havaya uçurabilir ve suçu Küba'ya atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Pentagon belgeleri ortaya çıkardı: "Kennedy operasyonu reddettiği için öldürüldü" - 4

"REDDETTİ VE VURULDU"

İddiaya göre Kennedy, "Northwoods Operasyonu" onay için masasına geldiğinde teklifi reddetti ve vuruldu. Suikastı çevreleyen komplo teorisi, eylemin ABD'nin "Derin Devleti" tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

Pentagon belgeleri ortaya çıkardı: "Kennedy operasyonu reddettiği için öldürüldü" - 5

40 YIL BOYUNCA GİZLİ TUTULDU

Northwoods Operasyonu, kamuoyunun bilgisine ancak 2001 yılında sunuldu.

Bu şok edici belge, JFK Suikast Kayıtları İnceleme Kurulu tarafından 1962-1964 yıllarını kapsayan ve daha önce gizli tutulan bin 521 sayfalık askeri kayıtların bir parçası olarak yayınlanana kadar yaklaşık 40 yıl boyunca gizli tutuldu.

Pentagon belgeleri ortaya çıkardı: "Kennedy operasyonu reddettiği için öldürüldü" - 6

TRUMP, DERİN DEVLETE SAVAŞ AÇTI

ABD Başkanı Donald Trump, JFK suikastına ilişkin tüm gizli belgeleri yayınlayacağına dair söz verdi.

Bu durum, ABD hükümetinin 1960'lardaki faaliyetleri hakkında daha şok edici ifşaatlara yol açabilir.

Trump, "Derin Devlet"i, seçilmiş yönetimden bağımsız olarak, hükümet politikaları üzerinde haksız nüfuz kullanan karanlık bir grup olarak niteliyor.

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