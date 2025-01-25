Pentagon belgeleri ortaya çıkardı: "Kennedy operasyonu reddettiği için öldürüldü"

"SUÇU KÜBA'YA ATABİLİRİZ"

Belgede, Amerikan düşmanlığını kışkırtmaya yönelik şiddet içeren fikirler arasında, "Miami bölgesinde, diğer Florida şehirlerinde ve hatta Washington'da bir Küba terör kampanyası geliştirebiliriz" ifadesi yer alıyor.

Bu gizli belgelere göre, ABD'li yetkililer, kendi askerlerini öldürmeyi bile önererek, "Guantanamo Körfezi'nde bir ABD gemisini havaya uçurabilir ve suçu Küba'ya atabiliriz." ifadelerini kullandı.