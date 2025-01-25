Pentagon belgeleri ortaya çıkardı: "Kennedy operasyonu reddettiği için öldürüldü"
Pentagon belgeleri, Kennedy suikastı dosyalarının neden gizli tutulmaya çalışıldığını ortaya koydu. İddiaya göre John F. Kennedy, Küba ile savaşı meşrulaştırmak amacıyla Amerikan vatandaşlarını hedef almayı amaçlayan gizli bir operasyonu onaylamayı reddettiği için öldürüldü. Kod adı "Northwoods Operasyonu" olan bu son derece gizli komplo planı, ABD kentlerine terör saldırısı düzenlemeyi ve daha sonra savaşı meşrulaştırmak adına Küba'yı suçlamayı amaçlıyordu. Suikastı çevreleyen komplo teorisi, eylemin ABD'nin "Derin Devleti" tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.
ABD'NİN GİZLİ PLANI
Tüyler ürpertici Pentagon belgeleri, John F. Kennedy suikastı dosyalarının yayınlanmasının neden istenmediğini ortaya koydu.
ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın 1962'de imzaladığı 12 sayfalık raporda, 1960'larda Küba ile savaşı meşrulaştırmak amacıyla Amerikan vatandaşlarına karşı korkunç eylemler gerçekleştirmeyi amaçlayan gizli bir planın ayrıntıları yer alıyor.