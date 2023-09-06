Pentagon UFO haritası yayınladı: İşte dünyada en çok UFO görülen yerler
ABD Savunma Bakanlığı şeffaflık adına “dünyanın UFO görülen noktalarını” açıklayan yeni bir belge yayınladı. Belgede, 1996-2023 yılları arasındaki raporlara dayanarak, tanımlanamayan cisimlerin en çok nerede görüldüğünü açıklayan bir harita da yer alıyor. Peki, dünyada en çok UFO nerelerde gözlemleniyor?
Pentogon'nun UFO haritası, ABD'li bir yetkilinin “dünyanın her yerinde'”yüzlerce gizemli nesnenin görüldüğünü açıklamasından kısa bir süre sonra ortaya çıktı.