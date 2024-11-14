Pentagon'da temizlik hazırlığı: "Trump kara listesini hazırlıyor"
Amerikan seçimlerinin galibi Donald Trump, önümüzdeki dört yıl boyunca ülkeyi yönetecek ekibini şekillendirmeye başladı. Kaynaklar, Trump'ın ekibinin Pentagon'dan kovulacak yetkililerin listesini hazırladığını öne sürüyor. Trump'ın kara listesinde, üst düzey generallerin de yer aldığı öne sürülüyor. Bu da Pentagon'da benzeri görülmemiş bir değişiklik anlamına geliyor.
GÖREVDEN ALINACAKLAR LİSTESİ
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yeni yönetimini şekillendirmeye başladı.
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Trump'ın ekibindeki isimler, görevden alınacak askeri yetkililerin listesini hazırlıyor.