Pentagon'da temizlik hazırlığı: "Trump kara listesini hazırlıyor"

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA İDDİASI

Listede, üst düzey generallerin de yer aldığı öne sürülüyor. Bu da Pentagon'da benzeri görülmemiş bir değişiklik anlamına geliyor.

Görevden alma planlamalarının henüz erken bir aşamada olduğu ve Trump'ın yönetimi şekillendikçe değişebileceği de vurgulanıyor.

Kaynaklar, Trump'ın ikinci döneminde Pentagon'da toplu işten çıkarmanın yaşanabileceğini tahmin ediyor.